Stand: 01.08.2019 11:50 Uhr

Autofreies Rathausquartier: Schilder aufgestellt

In der Hamburger Innenstadt ist am Donnerstag das Modellprojekt "Fußgänger-freundliches Rathausquartier" gestartet. Drei Monate lang sind die Kleine Johannesstraße und ein Teil der Schauenburgerstraße nun eine Fußgängerzone, die Parkplätze am Dornbusch eine Fläche für Kultur und zum Verweilen. "Wir freuen uns, dass Hamburg jetzt für drei Monate einen Freiraum bietet, um die Altstadt zu beleben", sagte Johannes Jörn, Vorstandsmitglied der Patriotischen Gesellschaft. "Wir sind stolz, als erste zivilgesellschaftliche Initiative ein derartiges Vorhaben in Hamburg umzusetzen."

11 bis 23 Uhr nur für Fußgänger und Radfahrer

Offizielle Eröffnung der autofreien Zone ist am 8. August. Bis dahin wird das Projektgebiet eingerichtet. Jeweils von 11 bis 23 Uhr dürfen nur noch Fußgänger und Radfahrer die Straßen im Rathausquartier nutzen. Davor und danach sind sie für den Lieferverkehr frei. Tiefgaragen sollen jederzeit zugänglich sein.

Ursprünglich mehr Straßen vorgesehen

Ursprünglich sollte das Projekt die Straßen Neß, Neue Burg, Trostbrücke, Schauenburgerstraße, Große Bäckerstraße, Kleine Johannisstraße, Börsenbrücke und Dornbusch umfassen. Nun sind nur noch zwei Straßen verblieben. Darauf hatten sich die Behörden im Bezirk Hamburg-Mitte mit der Polizei und den Initiatoren im Juli geeinigt.

Autofreies Rathausquartier NDR 90,3 - 01.08.2019 11:45 Uhr Autor/in: Rüter, Anna Für drei Monate sind die Kleine Johannesstraße und ein Teil der Schauenburgerstraße weitestgehend autofrei. Von 11 bis 23 Uhr dürfen sich hier nur Fußgänger und Radfahrer aufhalten.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.08.2019 | 11:45 Uhr