Autofahrer stirbt nach Unfall auf der A7 in Hamburg Stand: 03.03.2022 06:20 Uhr Auf der Autobahn 7 hat es am Mittwochabend einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Autofahrer kollidierte an der Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf mit einem anderen Fahrzeug.

Der Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei offenbar viel zu schnell in die Ausfahrt gefahren und auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren, das gegen einen Baum geschleudert wurde. Der Fahrer dieses Autos starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ausfahrt Hamburg-Marmstorf Richtung Süden wurde wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.03.2022 | 06:00 Uhr