Arche Hamburg: Höhere Kosten und mehr hungrige Kinder Stand: 11.07.2022 08:58 Uhr Mit den Folgen der Corona-Pandemie und den Preissteigerungen haben immer mehr Familien in Hamburg zu kämpfen. Das macht sich auch beim Kinder- und Jugendhilfswerk Arche bemerkbar. Mehr Familien fragen nach Lebensmitteln nach, gleichzeitig sind auch die Kosten der Einrichtung gestiegen.

"Vor allem gegen Ende des Monats werden jetzt in vielen Familien die Lebensmittel knapp", sagt Tobias Lucht, Leiter der Hamburger Arche. Dann würden mehr Kinder zum Essen in die Arche kommen. Dabei muss auch die Arche rechnen: Die Kosten für die angebotenen Mahlzeiten sind gestiegen, auch die Ausgaben für Freizeitangebote und Ausflüge in den Ferien. "Die wollen wir unbedingt aufrechterhalten", sagt Lucht. Denn manche Kinder seien noch nie am Hafen gewesen, erzählt er.

AUDIO: Arche Hamburg sorgt sich um steigende Kosten (1 Min) Arche Hamburg sorgt sich um steigende Kosten (1 Min)

Sorgen wegen steigender Energiekosten

Für die einwöchige Ferienfreizeit muss die Arche pro Kind in diesem Jahr 230 Euro ausgeben, im Jahr zuvor waren es 170. Für viele Kinder sei das der einzige Urlaub. "Die ausschließlich durch Spenden finanzierten Angebote aufrechtzuerhalten, das ist für uns eine große Herausforderung", sagt Lucht. Sorge bereiten ihm die steigenden Energie- und Heizkosten. Die Arche hat in Hamburg drei Einrichtungen: in Jenfeld, in Billstedt und in Harburg. Bis zu 1.300 Kinder nehmen jährlich die Angebote des Jugendhilfswerks wahr.

Weitere Informationen Energiekrise: Tschentscher besorgt um Gasversorgung Die norddeutschen Regierungschefs haben mit Bundeswirtschaftsminister Habeck in Berlin über die Energiekrise beraten. (08.07.2022) mehr Vonovia drosselt Heizungstemperatur in Hamburger Wohnungen Nachts zwischen 23 und 6 Uhr soll es in den Räumen nicht wärmer als 17 Grad Celsius werden. (07.07.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2022 | 09:00 Uhr