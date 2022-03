Hamburg: Anzahl der hvv-switch-Punkte soll mehr als verdoppelt werden

Anzahl der hvv-switch-Punkte soll mehr als verdoppelt werden Stand: 05.03.2022 09:10 Uhr Ein Car-Sharing-Auto oder ein Mietfahrrad vor der Haustür: Das soll es bald in ganz Hamburg geben. Der Hamburger Verkehrsverbund erhöht die Zahl seiner hvv-switch-Punkte um 150 Prozent.

Switch wandert dabei weiter in Hamburgs Außenbezirke. Die Leihstationen für Mietwagen- und Car-Sharing-Anbieter und die roten Stadtträder enden bisher an einem Halbkreis zwischen Altona, City Nord, Wandsbek und Hafencity.

Zu bislang 88 Stationen kommen 134 neue hinzu

88 hvv-switch-Punkte gibt es bislang. Gleich 134 sollen innerhalb von drei Jahren dazukommen. Denn die Leihstationen sind Teil des Senatsplans "Hamburg-Takt". Bis 2030 soll man an allen Ecken Hamburgs innerhalb von fünf Minuten ein Nahverkehrsangebot bekommen, um aufs eigene Auto zu verzichten.

AUDIO: Deutlich mehr hvv-switch-Punkte in Hamburg geplant (1 Min) Deutlich mehr hvv-switch-Punkte in Hamburg geplant (1 Min)

Buschhüter: "Hvv switch entwickelt sich rasant"

Der Verkehrsexperte der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Ole Torben Buschhüter sagte dazu: "Hvv switch ist ein großer Erfolg für die neue Mobilität in Hamburg und entwickelt sich rasant. 2013 startete das Angebot mit einem ersten hvv-switch-Punkt am Berliner Tor, seitdem sind 18 weitere hvv-switch-Punkte an U- und S-Bahnhaltestellen hinzugekommen. Seit 2017 gehen wir auch in die Fläche: Direkt vor Ort in den Quartieren konnten bisher 69 kleinere hvv-switch-Punkte installiert werden. Das Angebot wird umso besser angenommen, je näher der switch-Punkt an der eigenen Wohnung liegt."

Bis zu acht öffentliche Parkplätze fallen pro Station weg

222 Stationen sollen es werden, die nächsten drei kommen nach Harburg. Schon in der Realisierung sind zudem die Standorte Bielfeldtstraße, Dieselstraße, Elsässer Straße und Kaltenkircher Platz. Andere Autofahrer haben aber einen Nachteil. Für jede Leihstation fallen bis zu acht öffentliche Parkplätze weg.

