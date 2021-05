Anklage wegen Autodiebstahl mithilfe von eBay-Kleinanzeigen Stand: 11.05.2021 13:43 Uhr Vor dem Amtsgericht ist seit Dienstag ein 22-jähriger Mann angeklagt, der Privatverkäufern mithilfe des Portals eBay-Kleinanzeigen mit einem Trick ihr Auto gestohlen haben soll.

Den Verkäuferinnen und Verkäufern war bewusst, dass sie den unbekannten Mann, der zur Besichtigung ihres BMW kam, besser nicht alleine auf eine Probefahrt lassen sollten. Dem angeblichen Käufer gelang es jedoch, sie zu überreden. Er fuhr mit dem Wagen einfach davon. Die Verkäufer standen also am Straßenrand und warteten - und erkannten irgendwann, dass ihr Auto weg war.

Bei Probefahrt mit dem Auto einfach davon gefahren

Zwei Mal soll der Angeklagte so vorgegangen sein. In einem weiteren Fall soll der 22-Jährige die Verkäuferin gebeten haben, die Fahrzeugpapiere zu holen, damit er diese mal sehen könne. Als die Frau dafür in ihre Wohnung ging, fuhr er mit ihrem Wagen davon. Am Dienstag vor Gericht wollte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen äußern. Deshalb müssen jetzt die Geschädigten als Zeuginnen und Zeugen geladen werden.

Weiteren Betrugsvorwürfen zufolge soll der Angeklagte ein Auto zum Verkauf angeboten, aber nach einer Anzahlung den Pkw nicht übergeben haben.

