Stand: 19.03.2025 15:52 Uhr Amtliches Endergebnis der Bürgerschaftswahl verkündet

Am Mittwoch hat Landeswahlleiter Oliver Rudolf das amtliche Endergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg bekannt gebeben. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 67,6 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als beim vorläufigen Ergebnis. Insgesamt, so Rudolf, sei die Auszählung gut gelaufen. Im Oktober können Hamburgerinnen und Hamburger nochmal abstimmen. Dann geht es darum, wann die Stadt klimaneutral sein soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.03.2025 | 12:00 Uhr