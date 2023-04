Amoktat in Hamburg am 9. März bei den Zeugen Jehovas: Was bisher bekannt ist

Der Bruder des Täters hatte Anfang Januar offenbar den Sportschützen-Club Hanseativ Gun Club darüber informiert, dass der 35-Jährige psychisch krank gewesen sei und immer aggressiver wurde. In dem Club hatte Philipp F. seine Sportschützenprüfung abgelegt und auch die Tatwaffe bestellt. Der Club will die Warnung sofort an die Waffenbehörde weitergeleitet haben. Die Polizei ermittelt nun gegen einen ihrer eigenen Beamten, weil er im Verdacht steht, den Hinweis auf die Gefährlichkeit des Amokschützen fahrlässig oder bewusst nicht dokumentiert und verfolgt zu haben. Zudem soll der Beamte enge Verbindungen zu dem Sportschützen-Club gehabt haben, in dem auch Philipp F. aktiv gewesen war. Am 11. April wurde gegen den betreffenden Polizisten ein Disziplinarverfahren eröffnet.

Am 24. Januar 2023 gab es eine anonyme Warnung direkt bei der Waffenbehörde, in der explizit von Schizophrenie die Rede war. Diese Warnung wurde offenbar nicht mit einer vorangegangenen Meldung des Gun Club in Zusammenhang gebracht. Laut Polizeipräsident Meyer teilte darin der Verfasser mit, Beamte sollten Waffenbesitzer Philipp F. kontrollieren, weil dieser unter einer psychischen Störung leide. Die unbekannte Person habe ferner geschrieben, dass die psychische Erkrankung von F. möglicherweise ärztlich nicht diagnostiziert sei, da sich F. nicht in ärztliche Behandlung begebe. F. habe laut dem Schreiben eine besondere Wut auf religiöse Anhänger gehegt, besonders auf die Zeugen Jehovas und seinen ehemaligen Arbeitgeber. Tatsächlich fand daraufhin am 7. Februar eine unangekündigte Waffenaufbewahrungskontrolle bei F. statt. Dabei seien "keinerlei relevante Beanstandungen" festgestellt worden, so Meyer. Für eine Sicherstellung der Waffe oder ein fachpsychologisches Zeugnis habe keine Rechtsgrundlage bestanden.

Bereits im Jahr 2021 soll der Vater von Philipp F. den sozialpsychiatrischen Dienst informiert haben, weil sein Sohn "Stimmen" gehört habe. Es folgte lediglich ein Gespräch mit F., weitere Maßnahmen wurden nicht eingeleitet.

In den Tagen nach der Tat wurde bekannt, dass F. auf seiner Internetseite auf ein von ihm geschriebenes Buch verweist, in dem er wirre religiöse Thesen unter anderem zum Judenmord durch die Nationalsozialisten vertritt. Einen Hinweis auf das Buch habe es auch in dem anonymen Schreiben an die Polizei Ende Januar gegeben, bestätigten die Ermittler. Bei Online-Recherchen seien die Beamten in der Waffenbehörde jedoch nicht auf das Buch oder weitere Informationen dazu gestoßen, sagte Meyer zunächst in der Pressekonferenz am 14. März. Etwa eine Woche später hieß es vonseiten der Polizei, man habe doch Kenntnis von dem Buch gehabt. Es sei aber weder bestellt noch heruntergeladen worden. F. wurde bei der Kontrolle am 7. Februar 2023 laut Polizei auch nicht auf das Buch angesprochen.

Öffentlich wird nun die Frage diskutiert, ob die Tat - etwa durch den Entzug der Waffe - möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn die Beamten mit Kenntnis des Buchinhaltes weitere Schritte eingeleitet hätten. Polizeipräsident Meyer sagte in der Pressekonferenz am 14. März, auf Grundlage solcher Erkenntnisse wären weitere Maßnahmen nach dem Waffengesetz aus seiner Sicht durchaus möglich gewesen. Verfehlungen der Beamten in der Waffenbehörde im Vorfeld der Tat sehen er und Innensenator Grote aber nicht. Die Überprüfung des Sportschützen habe dem Standard entsprochen.

Philipp F., 35 Jahre alt, war deutscher Staatsbürger, seine Wohnadresse war in Hamburg-Altona. Er stammte aus Memmingen und wuchs in Kempten im Allgäu auf. Studiert habe er in München, sagte der Leiter des Staatsschutzes der Polizei, Thomas Radszuweit. Auf seiner Webseite wies sich F. als Unternehmensberater aus und gab an, in einem streng evangelischen Haushalt aufgewachsen zu sein. Seit 2015 war er Radszuweit zufolge in Hamburg gemeldet. Er war ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Ob er von der Gemeinde ausgeschlossen wurde oder ob er freiwillig ausgetreten ist, darüber gebe es noch unterschiedliche Informationen, so die Ermittler. Der Sprecher der Gemeinde betonte, dass sich F. selbst zurückgezogen habe. Laut Behörden war F. strafrechtlich zuvor in keiner Weise in Erscheinung getreten, es habe bundesweit keine Einträge in entsprechenden Akten gegeben, teilte der leitende Oberstaatsanwalt Arnold Keller mit. Es habe auch keine Hinweise auf Planungen für diese Tat gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass F. allein gehandelt hat und er keinem Netzwerk angehörte.

Laut dem Rechercheformat STRG_F kam der Täter gegen 19 Uhr zu dem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf mit dem Taxi. Um 20.15 Uhr googelte er, ob eine Neun-Milimeter-Patrone Sicherheitsglas durchbricht. Um 20.45 Uhr endete die Versammlung der Zeugen Jehovas. Als eine Frau um 21.01 Uhr aus dem Gebäude kam und auf dem Parkplatz rangierte, schoss Philipp F. zehn Mal auf ihr Auto. Sie entkam leicht verletzt. Philipp F. feuerte durch das Fenster in den Saal, kletterte herein, feuerte auf die Menschen. Die ersten Notrufe gingen ein. Um 21.09 Uhr waren Spezialkräfte vor Ort, drangen in das Gebäude ein. Philipp F. floh ins Obergeschoss und erschoss sich. Insgesamt feuerte er 135 Schüsse ab, tötete sieben Menschen und sich selbst. Neun Menschen wurden schwer verletzt, weitere 20 überlebten unverletzt.

Bei Polizei und Rettungskräften in Hamburg wurde nach der Alarmierung eine Großlage ausgelöst, laut Innenbehörde waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Anwohnende wurden gegen 22.30 Uhr per Smartphone vor einer "lebensbedrohlichen Lage" gewarnt, Straßen in der Nähe des Tatorts abgesperrt. Um kurz nach 3 Uhr wurde über die Warn-Apps NINA und Katwarn schließlich Entwarnung gegeben. Insgesamt waren laut Polizei mehr als 1.000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. 52 davon seien Bundespolizisten oder Spezialeinsatzkräfte aus Schleswig-Holstein gewesen. Die Straßen rund um den Tatort blieben bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt. Auch die Spurensicherung vor Ort dauerte bis zum Morgen an.

Die Hintergründe der Bluttat sind noch nicht klar, sie sind nach Aussagen von Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit weiter Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass F. aus Hass gegen die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gehandelt habe, sagte Oberstaatsanwalt Keller. Deshalb ermittele die Generalstaatsanwaltschaft. Nach bisherigen Erkenntnissen liege bei F. keine rechtsradikale Gesinnung vor, es werde nicht wegen Rechtsextremismus ermittelt, sagte Uwe Stockmann, stellvertretender Leiter des Hamburger Staatsschutzes. Das differenzierte Bild von F. weise aber psychische Auffälligkeiten auf. Der Extremismusforscher Peter Neumann kommt in einem Gutachten über das Buch von Philipp F., das die Hamburger Polizei in Auftrag gegeben hat, zu dem Schluss, er könne Philipp F. nicht als Extremisten einstufen. Es finde sich in dem Buch kein Aufruf zur Gewalt. "Ich kann (...) sagen, dies ist kein terroristisches Manifest."

Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine halbautomatische Pistole der Marke Heckler und Koch. Die P30 ist nach Herstellerangaben eine speziell für die Polizei konzipierte Selbstladepistole. Sie ist eine reguläre Dienstwaffe. Sie kann aber auch zivil genutzt werden, etwa für die Jagd oder zum Sport. Philipp F. war Sportschütze und legal im Besitz der Waffe. Der Mann habe seit Dezember 2022 eine Waffenbesitzkarte gehabt, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. "Seit dem 12. Dezember befand er sich somit im legalen Besitz einer halbautomatischen Pistole." Diese Information findet sich auch in den Datenbanken. Nach Angaben von Uwe Stockmann vom Landeskriminalamt seien nach der Tat insgesamt 60 Magazine für die Waffe am Tatort beziehungsweise in der Wohnung des Täters gefunden worden. Gekauft hatte er die Munition nach Angaben der Ermittler teilweise über unterschiedliche Online-Händler.

Die Polizei Hamburg hat als Reaktion auf die Amoktat von Alsterdorf angekündigt, Waffenbesitzer in Zukunft besser zu überprüfen. Dazu sei ein Fünf-Punkte-Plan erarbeitet worden, mit dem man das Risiko für solche Taten minimieren wolle. So sollen etwa die Abläufe in der Waffenbehörde professionalisiert und standardisiert werden. Wenn ein anonymer Hinweis auf einen möglicherweise psychisch kranken Waffenbesitzer eingeht, solle jeder Mitarbeitende genau wissen, was zu tun ist. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt soll verbessert werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler sollen beispielsweise bei der Recherche nach Hinweisen helfen.