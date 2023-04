Amoklauf bei Zeugen Jehovas: Wohnungen und Büros durchsucht

Stand: 27.04.2023 15:24 Uhr

Nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen. Außerdem laufen Ermittlungen gegen drei Mitglieder des Sportschützenvereins "Hanseatic Gun Club". Am Donnerstag wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht.