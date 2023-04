Amok-Tat bei Zeugen Jehovas: Polizei ermittelt gegen Beamten

Stand: 12.04.2023 12:09 Uhr

Nach dem Amoklauf in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg ermittelt die Polizei jetzt gegen einen ihrer eigenen Beamten: Gegen einen Bediensteten der Waffenbehörde ist am Dienstag ein Disziplinarverfahren eröffnet worden.