Altonaer Deckel: Weniger Parkplätze am Volksparkstadion Stand: 16.03.2021 06:30 Uhr Der Bau des Autobahndeckels Altona sorgt zukünftig für Parkplatz-Not am Volksparkstadion. Nach Informationen von NDR 90,3 werden Baumaschinen jahrelang rund 1.000 Parkplätze blockieren.

Wenn Corona überwunden ist, haben Fußball- und Konzertbesuchende ein Problem: Jeder achte Parkplatz am HSV-Stadion und der Barclaycard Arena fällt weg - und das für acht Jahre. 1.000 Stellplätze vom sogenannten "Parkplatz Braun" besetzt ab diesem Jahr die Autobahn GmbH. Dort entstehen ein Betonwerk und große Abladeflächen für Bodenaushub vom Autobahndeckel Altona.

Ersatz bei Park+Ride-Plätzen - auch in Harburg

1.000 Parkplätze weniger - das ärgert den HSV, und es widerspricht der Betriebsgenehmigung. Deshalb sucht die Autobahn GmbH nach Ersatz - und fand ihn in Park+Ride-Plätzen der S-Bahn. Wie NDR 90,3 erfuhr, sollen Fans fünf davon abends nutzen, so an der Elbgaustraße und in Schnelsen. In Bahrenfeld aber nicht. Das will die SPD Altona verhindern - aus Sorge vor Überfüllung und Wildparkenden. Ihr Antrag im Verkehrsausschuss Altona fand am Montagabend eine Mehrheit. Nun sollen HSV-Fans ins Park+Ride-Haus Harburg fahren - und dann mit der S-Bahn zum Stadion.

AUDIO: A7-Deckel schluckt HSV-Parkplätze (1 Min)

Fahren dann längere Busse?

Zuzeit arbeitet die Autobahn GmbH laut einer Sprecherin an einer Vereinbarung mit der Park+Ride-Betriebsgesellschaft. Am Stadion will die Autobahn GmbH noch extra den Bussteig ausbauen. Mehr längere Busse sollen dort zusätzliche HSV-Fans abliefern oder einsammeln. Die Kosten dafür und für die Nutzung der Park+Ride-Anlagen werden noch ermittelt. Bisher stehen für Besuchende des HSV-Stadions und der Barclaycard-Arena rund 8.000 Parkplätze stehen bereit.

