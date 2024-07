Stand: 08.07.2024 16:11 Uhr Altona: Aus für Supermarkt - Hochbahn will Gelände neu bebauen

Mitten in Altona günstig wohnen: Das plant die Hamburger Hochbahn für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht um ein Gelände an der Max-Brauer-Allee. Dort ist bislang ein großer Rewe-Supermarkt. Doch für den läuft der Pachtvertrag 2028 aus. Das Gelände gehört einer Tochter der Hochbahn. Bis zu 400 neue Wohnungen sind geplant - dazu Grünflächen, Fahrradabstellplätze und ein neuer Supermarkt. In sieben Jahren soll das Wohnquartier fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.07.2024 | 17:00 Uhr