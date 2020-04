Stand: 15.04.2020 08:38 Uhr - NDR 90,3

Alsterschwäne zurück aus dem Winterquartier

Die Frühlingsboten sind da: Rund 120 Alsterschwäne sind am Mittwoch in Hamburg nach etwa fünf Monaten aus dem Winterquartier zurückgekehrt. "Schwanenvater" Olaf Nieß und seine Helferinnen und Helfer begleiteten die Tiere mit Booten vom Eppendorfer Mühlenteich bis zur Außenalster in Höhe des Lokals "Alster-Cliff". Von dort aus suchten die Vögel ihre angestammten Reviere auf. Nieß sagte NDR 90,3, die Vögle würden sich weit verteilen: "Ein Teil wird Richtung Rathausmarkt schwimmen, ein andere Teil in die Nebenkanäle."

Schwäne kehren auf Alster zurück NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.04.2020 09:00 Uhr Ab auf die Außenalster: Die Hamburger Alsterschwäne haben ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich verlassen. "Schwanenvater" Olaf Nieß begleitete die Vögel.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwanenwesen mit langer Tradition

Das Hamburger Schwanenwesen gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Die Planstelle des "Schwanenvaters" existiert seit 1674 und ist damit die älteste Behördenplanstelle der Stadt. Nieß zufolge brachen die Hamburger Stadtväter damals mit dem Brauch, dass das Halten von Schwänen Fürsten und Königen vorbehalten war. Bis heute gilt die Legende, dass Hamburg den Status als Freie und Hansestadt nur so lange hält, wie es Schwäne auf der Alster gibt.

Alsterschwäne verlassen Winterquartier NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.04.2020 08:20 Uhr Autor/in: Anne Adams Nach fünf Monaten haben Hamburgs Alsterschwäne ihr Winterquartier verlassen. "Schwanenvater" Olaf Nieß begleitete sie. Anne Adams berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Alsterschwäne ziehen ins Winterquartier Die Zeit der großen Alsterausflüge ist für die Hamburger Schwäne erst mal vorbei: Der Schwanenvater hat die ersten der rund 120 Tiere zusammengetrieben und ins Winterquartier gebracht. (19.11.2019) mehr 02:41 Hamburg Journal Heimatkunde: Alsterschwäne Hamburg Journal Die Alsterschwäne spielen in Hamburg eine außergewöhnliche Rolle. Wer sie beleidigte, musste früher sogar ins Gefängnis. Fünf Fakten über die Wildvögel in der Heimatkunde. Video (02:41 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.04.2020 | 08:20 Uhr