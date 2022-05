Alster-Schwimmhalle: So sieht es auf der Baustelle aus

Stand: 07.05.2022 12:44 Uhr

Seit Herbst 2020 wird Hamburgs größtes Schwimmbad, die Alster-Schwimmhalle in Hohenfelde, umfangreich modernisiert und erweitert. Am Sonnabend gewährte Bäderland einen Einblick in den Stand der Bauarbeiten.