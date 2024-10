Stand: 21.10.2024 12:42 Uhr Allee-Theater bekommt den Barbara Kisseler Theaterpreis

Das Allee-Theater in der Max-Brauer Allee erhält in diesem Jahr den Barbara Kisseler Theaterpreis. Das Haus mit der Kammeroper und dem Theater für Kinder wird für eine herausragende Spielzeit ausgezeichnet. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und erinnert an die 2016 verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler. Ein anonymer Juror entscheidet, wer den Preis erhält. Die Verleihung findet am 4. November statt.

