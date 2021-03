Aerosole und Corona: Ist die Maskenpflicht im Freien sinnvoll?

Ja! "Im Freien finden so gut wie keine Infektionen durch Aerosolpartikel statt. Allerdings können Tröpfcheninfektionen auftreten, insbesondere in Menschenansammlungen, wenn Mindestabstände nicht eingehalten und/oder keine Masken getragen werden", schreibt die Deutschen Gesellschaft für Aerosolforschung. Und auch das Robert-Koch-Institut (RKI) schreibt: "Übertragungen im Außenbereich kommen insgesamt selten vor", dies gelte aber nur, wenn die Mindestabstände eingehalten werden. Die Bundeszentrale für Politische Bildung bewertet die Lage so: "Die Wahrscheinlichkeit, mit virushaltigen Tröpfchen und Aerosolen in Kontakt zu kommen, ist insbesondere im Umkreis von ein bis zwei Metern um eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person erhöht." Bekannt ist, dass sich bei Großveranstaltungen im Freien viele Menschen angesteckt haben, etwa beim Champions-League-Spiel von Atalanta Bergamo und dem FC Valencia oder bei einer Frauenrechte-Demonstration in Madrid. VIDEO: Virologe Grundhoff: So gefährlich sind die Corona-Mutationen (4 Min)

Ja, wenn sich zu viele Menschen auf engem Raum aufhalten. "Zu den empfohlenen Maßnahmen zählen das Abstandhalten, das Einhalten von Husten- und Niesregeln und das Tragen von Masken (AHA-Regeln). Dies gilt auch bei Menschenansammlungen im Freien, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann", schreibt das RKI. Denn in Bezug auf die britische Virus-Mutation schätzt das RKI "die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein".

Ja! Vor allem in geschlossenen Räumen können sich infizierte Flüssigkeitspartikel gut verteilen. Das RKI schriebt: "Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als 1,5 Meter erhöhen, insbesondere dann, wenn eine infektiöse Person besonders viele kleine Partikel (Aerosole) ausstößt, sich längere Zeit in dem Raum aufhält und exponierte Personen besonders tief oder häufig einatmen. Durch die Anreicherung und Verteilung der Aerosole im Raum ist das Einhalten des Mindestabstandes zur Infektionsprävention ggf. nicht mehr ausreichend." Darum gilt laut Bundeszentrale für Politische Bildung: "Regelmäßiges Lüften - durch Stoß- und Querlüften oder über Lüftungstechnik in den jeweiligen Räumen - kann das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 deutlich reduzieren." Und auch das Umweltbundesamt empfiehlt, dass Innenräume mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt werden sollten.