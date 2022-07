About-You-Chef Müller: 80.000 Euro Geldstrafe statt 1.500 Euro

Stand: 27.07.2022 15:46 Uhr

Ein klassisches juristisches Eigentor hat der Hamburger Unternehmer Tarek Müller geschossen. Der 33-jährige Chef des Online-Händlers About You wehrte sich gegen eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro - und muss jetzt 80.000 Euro zahlen.