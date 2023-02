Abgebrannte Sporthalle Finkenwerder: Suche nach der Ursache

Stand: 20.02.2023 13:13 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hat ein Feuer Teile der Stadtteilschule in Hamburg-Finkenwerder schwer beschädigt. Die Schulturnhalle am Norderschulweg ist am Sonntag komplett ausgebrannt. Jetzt ermittelt die Polizei.