A7 wird wieder voll gesperrt

Bevor der erste Lärmschutztunnel an der A7 in Hamburg-Schnelsen voll in Betrieb gehen kann, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf zwei Vollsperrungen einstellen. Die erste davon wird den Verkehr ab heute Abend beeinflussen: Für einen Funktionstest in dem Tunnel wird die A7 ab 22 Uhr bis Dienstagmorgen um 5 Uhr zwischen Schnelsen-Nord und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest voll gesperrt. Bereits ab 21 Uhr sind die Auffahrten Schnelsen-Nord und Eidelstedt dicht.

Umleitungen werden ausgeschildert. Aus Süden wird der Verkehr über die Holsteiner Chaussee (B4) und die Oldesloer Straße (B432) bis zur Auffahrt Schnelsen-Nord umgeleitet. Richtung Süden müssen Autos in Schnelsen-Nord abfahren und über die Oldesloer Straße (B432), die Holsteiner Chaussee (B4) zur Auffahrt Eidelstedt fahren.

Die Sperrung in der Nacht zu Dienstag ist ein Vorgeschmack auf das Wochenende: Von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, wird der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord erneut für 55 Stunden voll gesperrt.

Die Verkehrsbehörde warnt am zweiten Adventswochenende vor größeren Verkehrsbehinderungen. Autofahrer und Autofahrerinnen sollten dann möglichst auf Busse und Bahnen umsteigen. Dem überregionalen Verkehr wird geraten, über die A1 auszuweichen. Die Verkehrsbehörde empfiehlt, bereits am Horster Dreieck im Süden Hamburgs auf die A1 zu fahren und auf dieser Autobahn bis Bargteheide zu bleiben. Von dort geht es weiter über die A21 und die B205 zur A7 bei Neumünster. In Richtung Süden (Hannover) sollen Autofahrer die Umleitung in umgekehrter Richtung ab Neumünster nutzen.

Wieder Vollsperrungen auf der A7 NDR 90,3 - 02.12.2019 09:00 Uhr Autofahrer auf der A7 müssen sich in dieser Woche auf zwei Vollsperrungen einstellen. Hintergrund sind die abschließenden Arbeiten vor der Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels in Schnelsen. Lena Baack berichtet.







Gefeiert wird schon am Freitag

Ab Montagmorgen können die Autos dann durch beide Röhren des 550 Meter langen Schnelsener Tunnels fahren. Zurzeit teilen sich die Autofahrer in Nord- und Südrichtung (Hannover-Flensburg) noch die Oströhre. Die Feier für die Freigabe beider Röhren wollen Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, aber schon am Freitagvormittag abhalten.

Die endgültige Verkehrsführung mit jeweils drei Spuren in Nord- und Südrichtung soll dann erst Anfang 2020 eingerichtet werden. Zunächst müssen vor den beiden Tunnelportalen noch Mittelstreifenüberleitungssysteme gebaut werden. Diese sollen bei einer Störung in einer Tunnelröhre den gesamten Verkehr automatisch durch die zweite Röhre leiten. Der Schnelsener Deckel ist der erste von dreien, die fertiggestellt werden. Der Deckel in Stellingen soll Ende 2020 fertig werden, der Bahrenfelder Deckel 2025.

Karte: Die drei Hamburger Deckel

Auffahrt Schnelsen Richtung Süden öffnet wieder

Für Autofahrer im Nordwesten Hamburgs gibt es ab kommenden Montag (9.12.) noch eine kleine Verbesserung: Nach fast zweieinhalb Jahren soll die Auffahrt Schnelsen in Richtung Hannover wieder freigegeben werden.

