A7 in Hamburg: Erneut nächtliche Vollsperrung Sonntag und Dienstag Stand: 20.05.2022 14:54 Uhr Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg gehen weiter. Sonntagabend und Dienstagabend soll das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest erneut komplett gesperrt werden. Und es gibt zusätzliche Behinderungen.

Für die geplanten Asphaltierungsarbeiten sind auf der A7 in Hamburg in den nächsten Tagen Verkehrsbehinderungen und auch zwei Vollsperrungen zu erwarten. Und schon ab Samstagabend sollen zwischen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Volkspark Richtung Norden nur zwei Fahrspuren verfügbar sein. Durch die Wetterlage mit starken Regenfällen in Hamburg mussten die geplanten Bauarbeiten um 24 Stunden verschoben werden, teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Dadurch wurde auch die ursprünglich nicht geplante Vollsperrung in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch nötig. Im Einzelnen gibt es folgende Behinderungen auf der Autobahn A7:

Richtung Norden nur zweispurig

Bis Dienstag, 24. Mai, 21 Uhr stehen deshalb weiter zwischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg Nordwest nur zwei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Ausfahrt Hamburg-Stellingen Richtung Süden bleibt zudem bis Mittwoch gesperrt.

Vollsperrungen der A7

Am Sonntag, 22. Mai, um 21 Uhr soll die Vollsperrung der A7 wischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest beginnen. Sie dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr an, dann sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) wieder freigegeben werden.

Am Dienstag, 24 Mai, ab 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag wird es eine zweite Vollsperrung auf demselben Abschnitt geben.

Weitere Behinderungen ab Waltershof

Ab Sonnabend, 21. Mai, 21 Uhr bis Sonntag, 21 Uhr stehen auf der A7 Richtung Norden zwischen Waltershof und Hamburg-Volkspark nur zwei Fahrspuren zur Verfügung.

