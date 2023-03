Sperrung der A7 und Zugausfälle: Die Stauschau für den März Stand: 01.03.2023 18:39 Uhr Die B5 (Bergedorfer Straße) wird gesperrt. Und: Ende des Monats sorgt eine A7-Vollsperrung für Verkehrsbehinderungen in und um Hamburg.

Die Ferienzeit wird in Hamburg für Bauarbeiten im Verkehrsnetz genutzt. Los geht es bereits am kommenden Wochenende an der B5 (Bergedorfer Straße). Richtung Bergedorf, zwischen der Horner Rampe und der gelben Brücke, beziehungsweise dem Schiffbeker Weg. Dort werden größere Risse und Schäden im Asphalt repariert. Ab dem 3. März, 22 Uhr bis 6. März, um 5 Uhr ist die B5 dann stadtauswärts gesperrt.

Ausfälle bei der S-Bahn

Vom Montag, den 6. bis zum 17. März gibt es auch bei S-Bahnen und bei der Deutschen Bahn Zugausfälle durch Reparaturarbeiten. Von Montag, den 6. März, bis Sonntag, den 19. März, fahren auf der Linie S1 zwischen Berliner Tor und Barmbek Busse statt Bahnen. Am letzten Wochenende, also vom 17. bis 19. März, wird die Sperrung bis Ohlsdorf verlängert. Die Linie S11 fällt während der gesamten Zeit komplett aus.

Hintergrund sind Arbeiten für die neue Linie S4 nach Bad Oldesloe - gleichzeitig werden die Brücken an den Stationen Barmbek und Friedrichsberg saniert. Das bedeutet, dass sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern kann. Ausweichen kann man aber über die Linien U1 und U3.

Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Vom 5. bis zum 18. März fahren auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona keine Fern- und Regionalzüge. Nur die S-Bahnen fahren auf dieser Strecke nach dem üblichen Fahrplan. Die Deutsche Bahn führt auf der Strecke gleich mehrere Maßnahmen gleichzeitig durch, hauptsächlich Vorbereitungen für die Verlegung des Bahnhofs Altona nach Diebsteich. Das bedeutet für den Fernverkehr, dass die Züge nicht in Altona und am Dammtor halten, einige auch nicht am Hauptbahnhof, sondern stattdessen in Bergedorf oder Harburg.

Zugausfall: Regionalverkehr Pinneberg

Vom 4. bis zum 18. März fahren keine Regional- und Nordbahn-Züge zwischen Pinneberg und Hamburg. Fahrgästen wird empfohlen, in Pinneberg auf die Linie S3 auszuweichen - montags bis freitags wird außerdem die Linie S21 bis Pinneberg verlängert.

U-Bahn: U2 und U4 fahren wieder durch

Ab Freitag, den 10. März, fahren die U2 und U4 auf der Strecke zwischen Hammer Kirche und Horner Rennbahn nach dem üblichen Fahrplan. Seit Januar war die Strecke gesperrt. Aber ganz ohne Ersatzverkehr geht‘s auch bei der Hochbahn nicht:

Von Freitag, den 10. März, bis Sonntag, den 19. März, fahren auf der Linienstrecke der U1 zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll Busse statt Bahnen. Der Grund: An der Haltestelle Garstedt werden Weichen erneuert. Die Fahrzeit verlängert sich dort um etwa 20 Minuten.

Vollsperrung der A7

Die A7 in Hamburg ist einer der meist genutzten Autobahnabschnitte Deutschlands, auf der es sich häufig staut. Um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wird die Autobahn aktuell achtspurig ausgebaut. Deshalb kommt es dabei immer wieder zu Sperrungen. So auch vom 23. März abends bis zum 27. März um 5 Uhr. Dann gibt es zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark wieder eine Vollsperrung - und zwar in beide Richtungen.

