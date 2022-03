A7-Sperrung in Hamburg vorzeitig aufgehoben Stand: 27.03.2022 15:20 Uhr Die Autobahn 7 in Hamburg ist zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Waltershof seit Sonntagnachmittag wieder freigegeben. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten noch bis Montagmorgen andauern.

Zeitweise hatte die Sperrung den Verkehr am Sonnabend auf wenigen Kilometern stocken lassen. Auch auf den Umleitungsstrecken in der Innenstadt war es zwischenzeitig voller geworden. Am Sonntag floss der Verkehr nach Angaben des Sprechers der Verkehrsleitzentrale ohne Probleme.

A7 wird breiter

Hintergrund der Sperrung ist die Erweiterung der A7 auf der rund 3,5 Kilometer langen Hochstraße von sechs auf acht Fahrstreifen. Die meisten neuen Brückenpfeiler sind bereits gebaut. Während der Sperrung sollten Verbundfertigteil-Träger von zwei großen Autokränen eingesetzt werden.

