A7-Sperrung in Hamburg: Bauarbeiten im Zeitplan Stand: 26.03.2023 14:34 Uhr Bis zum frühen Montagmorgen ist die Autobahn 7 in Hamburg noch voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona. Die Sperrung betrifft eine rund 15 Kilometer lange Strecke inklusive des Elbtunnels.

Die wegen Bauarbeiten gesperrte A7 soll wie geplant am Montag um 5 Uhr wieder freigegeben werden, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH am Sonntag sagte. Sie gehe davon aus, dass alles rechtzeitig fertig werde. Die Autobahn war am Freitagabend kurz nach 19 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld in beide Richtungen voll gesperrt worden. Damit ist auch der Elbtunnel zu.

Auch am Montag noch mit Einschränkungen zu rechnen

Ob der Verkehr am Montagmorgen jedoch wieder uneingeschränkt fließen kann, ist unklar. Denn nach dem Willen der Gewerkschaft ver.di soll im Rahmen des großen Warnstreiks am Montag nur eine der vier Elbtunnel-Röhren befahrbar sein. Ein Sprecher sagte am Wochenende, die Gewerkschaft habe der Autobahn GmbH nach bislang ergebnislosen Verhandlungen einseitig einen Notdienst angeboten, sodass pro Schicht eine Tunnelröhre der A7 offen bleiben soll.

Empfehlung: Gesperrte Strecke weiträumig umfahren

Die Autobahn GmbH empfiehlt während der Sperrung, die Strecke rund um den Elbtunnel weiträumig zu umfahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten. Sollte sich das nicht vermeiden lassen, führt die großräumige Umleitung während der Vollsperrung über die A1, A21 und B205. Vor allem Pendlerinnen und Pendlern werde der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr oder Tag im Homeoffice empfohlen, hieß es.

Videos 2 Min A7 in Hamburg gesperrt: Umleitungsempfehlungen Philipp von Kageneck aus dem NDR 90,3 Verkehrsstudio erklärt, wo die Umleitungen entlang führen. 2 Min

Abrissarbeiten an Brücke Behringstraße gehen weiter

Während der Vollsperrung sollen die Arbeiten für den Lärmschutztunnel Altona fortgesetzt werden. Konkret soll der Abbruch der Brücke Behringstraße weitergehen. Zuvor müssen den Angaben zufolge Schutzeinrichtungen und eine Verkehrszeichenbrücke zurückgebaut werden, die auch den Not-Halt für die Höhenkontrolle des Elbtunnels steuert. Auch müsse die Autobahn nach dem Ende der Abbrucharbeiten wieder für den Verkehr vorbereitet und Schutzeinrichtungen sowie Verkehrszeichenbrücke wieder aufgebaut werden.

AUDIO: A7 seit Freitagabend gesperrt (1 Min) A7 seit Freitagabend gesperrt (1 Min)

Lärmschutztunnel Altona soll bis 2028 fertig sein

Der die A7 querende Verkehr auf der Behringstraße wird bereits seit einigen Tagen über eine Tunnelzelle geführt, die ein Element des im Bau befindlichen Lärmschutztunnels Altona sein wird. Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel.

Weitere A7-Vollsperrung Ende April

Ende kommenden Monats beginnt bereits die nächste A7-Vollsperrung: Vom 28. April bis zum 1. Mai wird erneut der Abschnitt zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark gesperrt, um ein neues Dammbauwerk südlich des Elbtunnels in Betrieb zu nehmen.

