A7-Deckel in Hamburg: Ein Park für Schnelsen Stand: 26.12.2021 06:30 Uhr Unten Autos, oben Gärten und Parks. Der A7-Deckel Schnelsen war der erste, der für den Verkehr freigegeben wurde. Anfang kommenden Jahres sollen auch die Arbeiten am Deckelpark abgeschlossen werden.

Über 50 Jahre trennte die Autobahn den Stadtteil Schnelsen quasi in Ost- und Westschnelsen. Dass damit jetzt Schluss ist, freut auch Bezirksamtsleiter Kay Gätgens: "Mit diesem Park, der drei Hektar groß ist, wird mitten im Stadtteilzentrum Schnelsen eine neue grüne Lunge geschaffen. Das ist total klasse. Und so etwas hat man natürlich nicht so häufig."

Kleingärtner auf dem Deckel

Ein Quartiersplatz an der Frohmestrasse, dann der Park mit Picknickwiese und 42 Kleingarten-Parzellen. "Und wenn Sie durch die Parkanlage durchgegangen sind, endet die Parkanlage einer Heidlohstraße in einem Bereich mit einem Baumhain, sodass man sowohl am Anfang und als auch am Ende einen guten Einstieg in dieser Anlage hat", so Gätgens. 150 neue Bäume wurden gepflanzt, unter anderem Zieräpfel und Zierkirschen. Im April sollen die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner auf dem Deckel loslegen können.

