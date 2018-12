Stand: 31.12.2018 06:31 Uhr

691.000 Temposünder geblitzt

In Hamburg sind 2018 so viele Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung gemessen worden wie nie zuvor in der Hansestadt. Nach Angaben des Senats wurden die Vorjahreszahlen deutlich übertroffen.

Allein bis Ende September dieses Jahres fotografierten die festen und mobilen Blitzer etwa 691.000 Temposünder innerhalb Hamburgs. Und das seien nach drei Quartalen bereits mehr als im gesamten Jahr 2017. Der Senat führt das in erster Linie auf die deutlich gestiegene Zahl von Geschwindigkeitsmessgeräten zurück. 42 fest installierte Blitzer an 34 Standorten gibt es zurzeit. Damit hat sich die Zahl der Blitzanlagen in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt.

Senat: Mobile Messgeräte flexibel einsetzbar

Hinzu kämen noch die neuen, als Anhänger getarnten mobilen Messegeräte, die mehrere Tage lang völlig autonom arbeiten könnten. Mit diesen mobilen Messgeräten könne man flexibel und situationsangepasst auch kurzfristig reagieren, so der Senat - auch das diene der Verkehrssicherheit auf Hamburgs Straßen.

