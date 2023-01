50 Jahre Sesamstraße: Aktionstag und mehr in Hamburg Stand: 07.01.2023 18:20 Uhr Das 50-jährige Jubiläum der "Sesamstraße" wird mit Ausstellungen und Aktionen in Hamburger Museen sowie in Fernsehen und Radio gefeiert.

In Hamburg gibt es am Sonntag einen Aktionstag im Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) für die ganze Familie. Von 10 bis 18 Uhr begrüßen Ernie und Bert die Besucherinnen und Besucher, beantworten Fragen und verschenken Autogrammkarten. In Knet- und Bastelworkshops sowie an einer Malstation können "Sesamstraße"-Fans selbst kreativ werden. Entspannen kann man sich mit einem Filmprogramm aus 50 Jahren Sendungsgeschichte.

Beim Podiumsgespräch "Being Samson" erzählen zwei Samson-Darsteller von Glücksmomenten und Herausforderungen ihres Berufs. Und natürlich gibt es eine große Geburtstagstorte.

Ab Mai geht's weiter mit Sonderausstellung

Der Aktionstag bietet einen Vorgeschmack auf die Sonderausstellung "Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!", die vom 7. Mai 2023 bis zum 7. Januar 2024 zu sehen und zu erleben ist. Im Fokus stehen dabei die Gestaltung und die handwerkliche Produktion der Sendung von den Anfängen bis heute.

Auch auf der Veddel gibt es eine Ausstellung

Und das Auswanderermuseum BallinStadt zeigt vom 16. Februar an die Sonderausstellung "50 Jahre Sesamstraße". Unter dem Motto "Staunen, Anfassen und Mitmachen" präsentiert die Ausstellung original Objekte aus fünf Jahrzehnten, schaut aber auch über den Teller­rand der deutschen Fernsehgeschichte hinaus und erforscht die Sesamstraße als weltweites Kulturphänomen.

Sondersendungen in TV und Radio

Auch in Fernsehen und Radio wird das Jubiläum groß gefeiert: Im Ersten gibt es am Sonntag unter anderem ein "tagesthemen Special" um 7.20 Uhr mit Caren Miosga, bei dem das Krümelmonster seinen ersten tagesthemen-Kommentar spricht. Zum 50. präsentiert sich die "Sesamstraße" neu in der ARD Mediathek: Dort ist nun alles auf einer Seite auffindbar.

Die Programm-Highlights zum Jubiläum im Überblick Tausende tolle Sachen! Die Sesamstraße der 1970er bis 2010er

Prominente Geburtstagsgäste erinnern sich an ihre Kindheit mit der Sesamstraße

Fünf Folgen à 30 Minuten

Ab Sonntag, 1. Januar in der ARD Mediathek

Das Erste: Sonntag, 8. Januar, 7 Uhr bis 10 Uhr.

tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße

Gemeinsam mit Elmo, Wolle, Pferd und dem Krümelmonster moderiert Caren Miosga eine Sonderausgabe der tagesthemen.

Das Erste: Sonntag, 8. Januar, 7.20 Uhr

ARD Mediathek: ab Sonntag, 8. Januar, 9 Uhr.

50 Jahre Sesamstraße: Die Geburtstagssendung

KiKA: 8. Januar, 8.00 Uhr

Mediathek: ab 8. Januar

Mikado am Sonntag: Glückwunsch, Sesamstraße!

Das NDR Kinderradio feiert mit

NDR Info: 8. Januar, 8.04 - 9.00 Uhr

ARD-Audiothek: ab 8 Januar 2023

DAS! mit Schauspielerin Julia Stinshoff

Seit zehn Jahren gehört Julia Stinshoff zur Sesamstraße. Gemeinsam mit dem roten Monster Elmo führt sie durch die Sendung. Nun ist sie auf dem roten Sofa zu Gast.

NDR Fernsehen: Donnerstag, 5. Januar 2023, 18.45 Uhr

NDR Talk Show mit Ernie und Bert

Ernie und Bert und die beiden Puppenspieler Martin Paas und Carsten Haffke sind zu bei Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burkhardt zu Gast.

NDR Fernsehen: Freitag, 13. Januar 2023, 22.30 Uhr Gemeinsam mit Elmo, Wolle, Pferd und dem Krümelmonster moderiert Caren Miosga eine Sonderausgabe der tagesthemen.Das NDR Kinderradio feiert mitSeit zehn Jahren gehört Julia Stinshoff zur Sesamstraße. Gemeinsam mit dem roten Monster Elmo führt sie durch die Sendung. Nun ist sie auf dem roten Sofa zu Gast.Ernie und Bert und die beiden Puppenspieler Martin Paas und Carsten Haffke sind zu bei Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burkhardt zu Gast.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.01.2023 | 19:30 Uhr