49-Euro-Ticket soll zum 1. Mai kommen: Tjarks zufrieden Stand: 27.01.2023 17:05 Uhr Bund und Länder haben sich am Freitag geeinigt: Das 49-Euro-Monatsticket soll zum 1. Mai eingeführt werden. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) spricht von einer großen sozialen Entlastung.

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hätten zentrale Hindernisse aus dem Weg geräumt und wichtige Verständigungen erreicht, um das Deutschlandticket endlich einführen zu können, sagte der Senator am Freitag. "Besonders wichtig auch für Hamburg: Das Jobticket wird fest im Deutschlandticket verankert, so dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft zu noch attraktiveren Preisen in Hamburg mobil sein können."

"Extrem attraktives Angebot"

Auch für die mehr als 350.000 Menschen, die täglich nach Hamburg zur Arbeit kommen, werde das Deutschlandticket "zu einem extrem attraktiven Angebot". Der HVV sei damit so günstig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr - bei deutschlandweiter Gültigkeit, sagte Tjarks. "Das ist ein wichtiger Schub für die Mobilitätswende in unserer Stadt und eine große soziale Entlastung für viele Menschen."

Die Verkehrsminister hätten auch festgelegt, dass Studierende in einem ersten Schritt mit der Zahlung des Differenzbetrages zwischen Semester- und Deutschlandticket bequem ein monatlich verfügbares Upgrade erhalten können. "Im zweiten Schritt und im Zielzustand sollte möglichst schnell eine bundesweite Regelung über einen Solidarbeitrag für Studierende stehen", sagte der Senator.

EU-Kommission muss noch zustimmen

Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt, dass die EU-Kommission dem 49-Euro-Ticket zustimmt. Das Vorhaben betrifft beihilferechtliche Fragen, die die Kommission derzeit überprüft.

Hunderte Reservierungen beim HVV

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hatte als erster Verkehrsverbund in ganz Deutschland Reservierungen für das 49-Euro-Ticket angenommen. Mitte Dezember lagen bereits rund 2.900 Reservierungen vor.

