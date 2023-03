Stand: 17.03.2023 15:58 Uhr 33-Jähriger: Neun Jahre Haft und Sicherheitsverwahrung

Neun Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung - so lautet das Urteil des Hamburger Landgerichts gegen einen Mann, der mehrfach Menschen an Bahnhöfen angegriffen haben soll. Die schwerste Tat beging der 33-Jährige vor einem Jahr am Hauptbahnhof. Da stach er einen Obdachlosen hinterrücks nieder, der ihn nach einer Zigarette gefragt hatte. Die Vorsitzende Richterin sprach von einer "Grundaggressivität" des Angeklagten.

