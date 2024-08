Stand: 23.08.2024 19:48 Uhr 200 Menschen bei Demo für die Ukraine in Hamburg

Anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine am Sonnabend haben sich am Freitag rund 200 Menschen am Hamburger Hauptbahnhof versammelt, um ein Zeichen der Unterstützung für das von Russland angegriffene Land setzen. Vom Hachmannplatz zogen die Demonstrierenden am frühen Abend über die Mönckebergstraße bis zum Jungfernstieg. Im Rahmen des Protests wollten sie auch der Opfer des Krieges gedenken.

