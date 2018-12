Stand: 23.12.2018 15:40 Uhr

18-Jähriger wegen Terrorunterstützung verhaftet

Nach Hinweisen des Verfassungsschutzes hat der Staatsschutz in Hamburg-Bramfeld einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) verhaftet. Der 18-Jährige habe in sozialen Medien unter anderem zur Tötung von Polizisten aufgerufen und versucht, Dritte dazu zu bewegen, sich dem IS anzuschließen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mutmaßlicher "IS"-Unterstützer gefasst NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.12.2018 15:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Die Polizei hat in Hamburg-Bramfeld einen 18-Jährigen verhaftet. Er soll in sozialen Medien unter anderem dazu aufgerufen haben, Polizisten zu töten und sich der Terrormiliz "Islamischer Staat" anzuschließen







In der salafistisch-dschihadistischen Szene aktiv

Der Verdächtige ist in Hamburg geboren und hat algerische Wurzeln. Er soll nach Angaben des Verfassungsschutzes schon seit rund drei Jahren in der salafistisch-dschihadistischen Szene aktiv sein. Dabei sei er vor allem im Internet auffällig geworden und sei bundesweit auch mit anderen Extremisten gut vernetzt. Den Ermittlern war der 18-Jährige durch Beiträge im Netz aufgefallen, in denen er sich klar zum "Islamischen Staat" positioniert hatte, etwa durch das Posten verbotener Symbole wie der "IS"-Flagge vor der Elbphilharmonie. Gelegentlich soll er die Taqwa-Moschee im Stadtteil Harburg besucht haben, die nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Salafisten gilt.

Bisher keine konkreten Straftaten begangen

Der Hamburger Verfassungsschutz konnte diese und andere Informationen in Form eines Behördenzeugnisses an das Landeskriminalamt weitergeben und die Generalstaatsanwaltschaft erwirkte den Haftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 18-Jährigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Ermittler Beweismittel sicher. Konkrete Straftaten hatte der 18-Jährige bisher nicht begangen. Er kam vor den Haftrichter.

