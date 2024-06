Stand: 01.06.2024 11:52 Uhr 18-Jähriger von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist am Hamburger S-Bahnhof Hasselbrook von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn am Sonnabendmorgen in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Offenbar war der junge Mann vom Bahnsteig ins Gleisbett gefallen. Beim Versuch, wieder auf den Bahnsteig zu klettern, wurde er von der einfahrenden Bahn erfasst. Die S-Bahn-Strecke war für etwa eine Stunde gesperrt.

