135.000 Besucher bei den Cruise Days im Hamburger Hafen Stand: 21.08.2022 18:14 Uhr Das Programm war abgespeckt, dennoch sind wieder Zehntausende zum Kreuzfahrertreffen Hamburg Cruise Days in den Hamburger Hafen gekommen. Nach Angaben der Veranstaltenden lockte das Programm von Freitag bis Sonntag etwa 135.000 Gäste.

Nach coronabedingter Pause hatte das Fest am Freitag wieder starten können - allerdings in einem kleineren Format mit lediglich fünf statt wie sonst bis zu zwölf Schiffen - und ohne traditionelle Parade. Dafür gab es an den Abenden spektakuläre Inszenierungen mit Licht.

Höhepunkt war der Samstagabend mit einer Lichtshow mit Drohnen und Musik. Vor dem Hintergrund eines blau erleuchteten Hafens trafen sich die beiden Kreuzfahrtschiffe "Aida Prima" und "MSC Magnifica" zwischen Elbphilharmonie und Landungsbrücken und wurden künstlerisch in Szene gesetzt. Die Inszenierung endete mit dem Peace-Zeichen aus Drohnen am nächtlichen Hamburger Himmel.

Auch "Queen Mary 2" war zu Gast

Ein weiterer Höhepunkte war der Besuch der "Queen Mary 2", die am Freitagmorgen in den Hamburger Hafen gekommen war. Beide, der Kreuzfahrtriese und der Hafen selbst wurden dann am Freitagabend in Szene gesetzt: Lichtkünstler Michael Batz tauchte die Szenerie beim "Blue Port" erneut in blaues Licht. Die Lichtinstallation im Hafen soll im Anschluss an das Event noch bis zum 28. August leuchten - allerdings nur jeweils wenige Stunden von 20 bis 1 Uhr.

AUDIO: Blueport bei den Cruise Days: Macher Michel Batz im Interview (9 Min) Blueport bei den Cruise Days: Macher Michel Batz im Interview (9 Min)

"Haben den Zeitgeist getroffen"

An Land gab es ein buntes Programm mit Präsentationen der Reedereien, Gastronomie sowie Musik und Tanz. "Mit der in vielerlei Hinsicht etwas 'entschleunigten' Ausführung der Hamburg Cruise Days haben wir den Zeitgeist getroffen", sagte Co-Veranstalterin Katja Derow. "Die Menschen haben nach Jahren der Pandemie wieder Lust auf gemeinsame, unbeschwerte Erlebnisse und unvergessliche Momente – und wir konnten diese Sehnsucht stillen."

Videos 3 Min Cruise Days: Zwischen Kritik und Freude Für Kreuzfahrt-Fans ist das Spektakel eine große Freude. Der NABU sieht es aber als falsches Signal in schwierigen Zeiten. 3 Min

Kritik von Umweltschützern

Kritik an den Cruise Days kam unter anderem vom Naturschutzbund Nabu. Sprecher Malte Siegert sagte, an Bord der Schiffe habe sich zwar einiges getan, was aus den Schornsteinen rauskomme in den Städten habe aber "weiterhin und dauerhaft einen echt negativen Effekt." Die Fraktion Die Linke forderte: "Schluss mit der Stinker-Sause." In Zeiten, in denen von den Bürgern Energieeinsparung gefordert werde und Klimaschutz das Gebot der Stunde sei, hätte man auf diese Veranstaltung gut und gern verzichten können, meinte der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Jersch.

Die Kreuzfahrtindustrie betont, dass sie das Thema Nachhaltigkeit ernst nehme. So wollen die Mitglieder des Internationalen Branchenverbandes bis 2050 klimaneutral fahren.

Nächste Cruise Days im kommenden Jahr

Die Hamburg Cruise Days finden normalerweise in ungeraden Jahren im September statt. Sie gelten auch als Schaufenster und Plattform der Branche. In früheren Jahren lockte die Veranstaltung schon mal eine halbe Million Gäste an. Die nächsten Hamburg Cruise Days finden wieder wie gewohnt statt - und zwar vom 8. bis zum 10. September 2023.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.08.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Hamburger Hafen