Stand: 28.10.2021 10:00 Uhr Esch: Ganz schön fesch

Es kommt nicht immer auf die Größe an. In Luxemburg weiß man beispielsweise sehr gut, wie man das Leben in kurzen Bahnen genießt. In unserem heiteren Reisebüro Stadt. Land. Stuss. stellen wir Ihnen diese Woche die zweitgrößte Stadt des Großherzogtums vor.

AUDIO: Stadt. Land. Stuss: Esch: Ganz schön fesch (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Stadt. Land. Stuss. | 11.06.2020 | 08:15 Uhr