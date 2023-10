Stand: 22.04.2020 12:45 Uhr Krakau - einfach nur wow

Auch Vegetarier kommen in Krakau voll auf ihre Kosten. An so vielen Sehenswürdigkeiten kann sich niemand sattsehen. In unserem heiteren Reisebüro Stadt. Land. Stuss. stellen wir Ihnen die Wichtigsten im Kurzporträt vor.

Zurück zur Hauptseite Stadt. Land. Stuss. Wegen des Coronavirus, ist an Reisen derzeit gar nicht zu denken. In Stadt. Land. Stuss. nehmen wir Sie deshalb mit zu den wirklich echten Kulturstädten Europas. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | | 30.04.2020 | 08:15 Uhr