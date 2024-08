NachGedacht: Jürgen Klopp for Bundeskanzler Stand: 30.08.2024 10:20 Uhr Die gewohnte Art, Politik zu machen, scheint nicht mehr zu funktionieren. In den USA nicht - und in Deutschland vielleicht auch nicht. Ulrich Kühn hat eine Idee.

von Ulrich Kühn

Was, wenn wir falsch lagen? Barack Obama hat diese Frage nach der ersten Trump-Wahl ausgesprochen. Ich finde, man muss sie regelmäßig stellen. Passiert nur nicht. Das Vollgefühl, recht zu haben, ist zu schön. Leider kann es auch trügerisch sein. Warum? Weil es Dinge im Vorhinein klärt. Fakten gehen durch den Filter: Was mein Rechthabergefühl füttert und wachsen lässt, hat Platz in meinem Denken. Was nicht, muss draußen bleiben. Wenn jemand mein Im-Recht-Sein-Gefühl mit störenden Tatsachen konfrontiert, wenn Dinge passieren, die mein Weltbild nicht vorsieht, werde ich unruhig. Zornig. Laut. Ich passe nicht meine Überzeugung dem Weltgeschehen an, ich erkläre den zum Idioten, der es mir nahebringen will. Bumm, Dummkopf, nimm das! Ich lasse mir doch mein Gefühl, vollkommen im Recht zu sein, nicht kaputtmachen. Leider ist vollkommenes Rechthaben auf Dauer selten. Fragen Sie mal die Päpste. Die filtern Fakten, dass es kracht, damit ihre Wahrheit noch irgendwie passt. Wollen wir Tatsachenpapst spielen? Nur, damit der Gefühlshaushalt stimmt?

Was, wenn wir falsch lagen?

Okay, es ist menschlich, Papst unter dummen Schäfchen sein zu wollen. So menschlich, dass sogar die, die viel mehr Fakten auf ihrer Seite haben und souverän ertragen könnten, wenn sie sich mal korrigieren müssen, Obamas Frage lieber nicht stellen: Was, wenn wir falsch lagen?

Nach grausamen Mordanschlägen fällt es besonders auf. Gilt aber nicht nur dann. Seit Monaten trudelt die Republik wie in Paralyse auf Landtagswahlen zu. Da waren die riesigen Demonstrationen: Achtung, dort hinten, der Eisberg! Die Kapitäne fuhrwerkten am Steuer rum, konnten aber den Kurs nicht ändern. Allgemeines Schulterzucken, alle zurück in die Kabinen. Seitdem angestrengtes Normal. Eisberg? Hier. Wir rammen ihn schon. Haben es längst kommen sehen. Hatten aber nicht die Kraft.

USA: Gefühlspolitik als Antwort auf Gefühlspolitik

Was also, wenn wir falsch lagen? Wenn die Art, Politik zu machen, nicht mehr funktioniert? In den USA haben sie sich das gefragt. Diagnose: Das Trumpisten-Gefühl ist so stark, Vernunftpolitik dringt nicht durch. Was unsere Leute vermissen: Sie wollen auch starke Gefühle. Strategie: Wir geben sie ihnen! US-Demokraten beantworten Gefühlspolitik mit Gefühlspolitik. Kamala gleich Fröhlichkeit, Coach Walz gleich Bodenständigkeit. Zorn und Hass gegen Fröhlichkeit plus Family-Feeling. Taugt das für gute Politik? Wir wissen es nicht. Erst mal ist es die Möglichkeit, vielleicht noch die Wahl zu gewinnen. Als Bedingung für gute Politik.

In Deutschland haben sie das beobachtet. Kann man sich was abgucken? Schon. Aber mit dieser Mannschaftsaufstellung? Scholz, Merz, Söder hier - dort Kamala und Tim. Spürt ihr den Unterschied, Demokraten?

Coach Klopp: Klarer Cleverle-Typ mit brauchbaren Ansichten

Ein anderer muss es machen. Ich meine das fast halb ernst: Jürgen Klopp muss ran. Vielleicht der Einzige, der fast schon Verlorene über Gefühle zurückgewinnen kann. Coach Klopp. Ich bin kein Fan, aber seit er Bentley fährt, wirkt der Multi-Werbeträger richtig authentisch. Kerniger, klarer Cleverle-Typ mit brauchbaren Ansichten, weiß, wie man seine Schäfchen ins Trockene bringt, öffentlich geweint hat er auch schon: Das mögen die Deutschen. Das Hochgewachsen-Bebrillte, das Blecken viel zu weißer Zähne, mal strahlend, mal furchteinflößend: Passt. Ein nahbar-unerreichbarer Kumpel, der ein Bier mit mir trinkt. Klar beneide ich ihn, aber so, dass es fast nicht weh tut. Ein gutes Deutschen-Gefühl. Lass den Jürgen mal machen, der kriegt das irgendwie hin. Übrigens ist er mein Freund.

Von den USA lernen heißt also: Klopp nominieren. Jetzt braucht es eine Partei, die es begreift. Und die er trainieren will. Frei ist er ja, der Coach Kloppo. So weit ist es also gekommen, dass man so etwas denkt.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

