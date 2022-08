NachGedacht: Inflation - Oh Leben, wie teuer du uns bist! Stand: 12.08.2022 06:00 Uhr Das Leben ist uns lieb und teuer. Man kann sich allerdings fragen, ob die Mittel zum Leben nicht bald zu teuer sind. Ulrich Kühn denkt in seiner Kolumne nach.

von Ulrich Kühn

Die klassische Prüfungsfrage an einen Bundeskanzler lautet: "Geschätzter Kanzleramtsbewohner-ohne-Ahnung-vom-wahren-Leben, wie teuer ist ein Päckchen Butter?" Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler glänzen dann regelmäßig, indem sie ansatzlos die Butterpreise von Lidl, Aldi, Edeka, Rewe runterrattern können, für die Hausmarke, weitere Markenbuttern und, mit gehobener Augenbraue, Bio-Butter aller Art. Die Kunst beim Heben der Braue besteht darin, sie so zu justieren, dass sie gleichermaßen zum Ausdruck bringt, wie gesund und tierwohlfördernd Bio-Butter ist, wie sehr zu missbilligen andererseits, dass sich viele Bio nicht leisten können. Weshalb ein Kanzler, so verheißt seine Braue, niemals ruhen wird im Bemühen, Bio-Butter für alle erschwinglich zu machen.

Was den Kanzler Scholz betrifft, so hat er die Butterpreisprüfung im Ex-und-Hopp-Stil bestanden. Dummerweise sind ihm ein paar weitere Fragen zu stellen, die ebenfalls Finanzielles betreffen. Hier fallen ihm Antworten schwerer, wiewohl er sie, hat er am Donnerstag gesagt, seit zwei Jahren "präzise" gibt. Vielen erscheint es trotzdem so, als könne er, wenn "Cum Ex" draufsteht, nicht ganz so ex und hopp brillieren wie beim Butterpreis. Aber das ist nicht unser Thema.

Reale oder gefühlte Inflation?

Als ich diese Woche aus dem Urlaub zurückkehrte, musste ich nämlich einsehen, dass mir die Eignung zum Bundeskanzler, die ich mir jüngst noch bestätigt hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, gänzlich abhandengekommen ist. Ich starrte auf Butterpreise, blinzelte und spürte, wie meine Augenbraue unkontrolliert in die Höhe schoss. Im Ernst? Meine Lieblingsbutter - binnen kürzester Zeit um 44 Prozent teurer geworden? So viel Geld für ein Päckchen Fett, das ist ein dickes Ding. Man könnte sagen: Schön, so schmilzt Hüftspeck. Nur gibt es leider Menschen, die bei diesem Thema nicht lachen können. Weil sie schon jetzt zu wenig haben. Weil sie das existenziell betrifft.

Die Inflation hält sich oberhalb der Sieben-Prozent-Marke, das ist misslich. 44 Prozent sind aber noch ein anderes Wort, 44 Prozent sind horrend. Beklemmend genug, dass Energie schon jetzt mehr als 35 Prozent teurer ist als vor einem Jahr. Wir werden im Winter wärmende Hüftringe brauchen. Die Preise für Nahrungsmittel, so entnehme ich einer Tabelle, sind insgesamt um knapp 15 Prozent gestiegen, die für Speiseöle und -fette um gut 44 Prozent - innerhalb eines Jahres. Nach meiner Erinnerung war aber meine Butter, jetzt um 44 Prozent teurer als früher, noch vor Wochen viel günstiger! Mindestens um 25 Prozent. Wenn nicht um 30. Oder ist das nur meine gefühlte Inflation?

Deutsche verlieren Preisgefühl

Kürzlich las ich die Warnung, den Deutschen könnte das Preisgefühl abhandenkommen. Man spürt dann nicht mehr, was Dinge kosten müssten, um angemessen bepreist zu sein. Das Preisgefühl ist aus den Fugen, im Gleichklang mit dem Preisgefüge. Das klingt nicht gut. Ein aus den Fugen geratenes Gefüge ist nämlich kein Gefüge mehr.

Der Kanzler Scholz hat am Donnerstag bekräftigt, es werde in Deutschland keine Unruhen geben, die Bürgerinnen und Bürger seien schlau, sie stellten sich auf das Nötige ein. Das glaube ich auch, einerseits. Und halte es deshalb mit dem Kanzler, der uns Ruhe im Herbst verspricht. Einerseits. Aber andererseits ist ein kalter Winter, verehrter Hamburg-Ex-Bürgermeister mit und ohne Cum, höchstwahrscheinlich kein Hafengeburtstag. Wenn sie verstehen, was ich meine.

Butterthema zu einer Prüfungsfrage machen?

Schon deshalb wäre es gut, wenn alle, die Butter essen möchten, sich auch Butter leisten könnten. Sonst lautet die Antwort auf die Frage "Was kostet ein Päckchen Butter?" irgendwann nicht mehr "teure drei Euro". Sondern: "Unerschwingliche Butter kostet die Gesellschaft ihr Gefüge." Dann hätten wir so richtig unser Fett weg. Und dahin darf es nicht kommen. Vielleicht wird also das Butterthema zu einer Prüfungsfrage - für die ganze Gesellschaft. Dann sollten wir eine Antwort haben. Wenn uns unser Leben lieb und teuer ist.

