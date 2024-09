Stand: 02.06.2022 15:00 Uhr Bücherwurm Juni 2024 von Svenja Annelie Keyser

AUDIO: Bücherwurm Juni (60 Min) Bücherwurm Juni (60 Min)

Am Mikrofon: Maja Herzbach

Im Gespräch: Wiebke Keuneke

Es liest: Julian Greis

Die Herbstferien sind nicht mehr weit! Habt ihr schon ein Buch für Regentage oder eine schöne Geschichte für die Ferien parrat? Wir hätten da ein paar Tipps für euch und stellen euch in einer neuen Ausgabe des Bücherwurms wieder vielseitige, spannende und lustige Bücher vor:

Dieses Mal lernt ihr Nora kennen, die den Sommer bei ihrer Oma verbringt und dort auf Abbas trifft, den sie wirklich mag. Doch sie muss herausfinden, welches Geheimnis Noras Oma und Abbas' Vater haben - lesen könnt ihr die Geschichte in dem Buch "Der Sommer, in dem einfach alles passiert ist".

In "Die wilden Robbins" geht es um zwei Kinderbanden, die sich nicht besonders mögen, aber auch beide keine Lust auf den hochmodernen Spielplatz haben, den der Bürgermeister auf die letzte unbebaute Rasenfläche errichten lassen möchte. Ob die beiden Rivalen das wohl - vielleicht sogar gemeinsam - verhindern können?

Lucie verbringt den Sommer ebenfalls bei ihrer Oma - allerdings auf einer Hallig im hohen Norden. Ihre Großmutter ist tatsächlich Leuchtturmbesitzerin und um den geht es unter anderem in dem Buch "Ein Leuchtturmsommer voller Geheimnisse".

Unsere Testleser werden euch verraten, wie ihnen das Buch des Monats "Kusinenkram und Kunforak" gefallen hat: Die beiden Kusinen Freya und Sophie sind nicht nur verwandt, sondern auch richtig gute Freundinnen und sie haben sogar gemeinsam eine Geheimsprache erfunden, die in ihrem hochgeheimes Wörterbuch steht: Dem "Kunforak", das Sophies großer Bruder unbedingt in die Hände bekommen möchte ...

Außerdem stellen wir Euch noch das Vorlesebuch "Mit Maus auf dem Fluss" vor, die Geschichte von einer kleinen Maus, die ihren Wald verlässt und auf dem Fluss in Richtung Meer viele spannende Dinge erlebt.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm im Oktober!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 04.06.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher