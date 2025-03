Stand: 01.03.2024 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm März 2025 von Svenja Annelie Keyser

Im März-Bücherwurm gib es frische Buchtipps - ob Spannung, Freundschaft, Familie oder Grusel, für jeden haben wir den passenden Tipp im Gepäck.

Am Mikrofon: Maja Herzbach

Im Gespräch: Wiebke Keuneke

Es liest: Julian Greis

Ihr lernt dieses Mal die Zwillinge Christie & Agatha kennen - die alles daran setzen, die wichtigste Erfindung des berühmten Arztes Sir Alexander zu retten. Ob ihnen das gelingt, könnt ihr in "Christie & Agatha - ein Beweisstück verschwindet" nachlesen.

Für alle Fans von Escape-Rooms und Exit-Games gibt es den Buchtipp "The House Trap": Auf der Suche nach Claudes kleiner Schwester, müssen Claude, Deliah und Sam die Rätsel des verrückten Architekten des Hauses "Manvers Hall" zu lösen. Ob die drei Freunde das wohl schaffen?

Dee versucht mit ihrem besten Freunt Vito den Absender eines Briefes aufzuspüren, den sie zufällig gefunden hat. Bei den vielen Begegnungen werden allerdings immer wieder neue Fragen aufgeworfen - in "Von hier aus kann man die ganze Welt sehen" erfahrt ihr, ob Dee und Vito erfolgreich sein werden.

"Als der Wald erwachte" ist unser Buchtipp im März für die kleinen Bücherwürmchen: Es geht um Gemeinschaft, Verlust und Zusammenhalt.

Außerdem erfahrt ihr, wie den Testleserkindern das Buch "Mythen der Monster: Medusa" gefallen hat.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm im März!