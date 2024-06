Stand: 02.06.2022 15:00 Uhr Bücherwurm Juni 2024 von Svenja Annelie Keyser

Am Mikrofon: Maja Herzbach

Im Gespräch: Wiebke Keuneke

Es liest: Julian Greis

Die Ferien sind nicht mehr weit! Habt ihr schon ein Buch für den Strand oder das Freibad? Wir hätten da ein paar Tipps für euch und stellen euch in einer neuen Ausgabe des Bücherwurms wieder vielseitige, spannende und lustige Bücher vor:

Dieses Mal lernt ihr Pia kennen, die, gemeinsam mit ihrem Freund Pepe, ermittelt - denn in dem Museum, in dem ihr Vater arbeitet, ist die wertvolle Piroschka-Statur verschwunden. Ob Pia und Pepe erfolgreich sind, könnt ihr in"Mitternachtsdiebe"nachlesen.

In dem Buch "Penny kritzelt sich durchs Leben" geht es um das Mädchen Penny und ihr neues Hobby: Sie schreibt Briefe an ihren Hund Cosmo, um die vielen Erlebnisse, die sie macht, zu verarbeiten. So lernt sie sich besser kennen - und bekommt einen genaueren Eindruck über echte Freundschaft.

Nic findet es nicht sehr einfach, mit einer besonderen Gabe in einer "normalen" Welt aufzuwachsen. Was ihr dann aber alles Spannendes und auch Gefährliches - mit ihren beiden besten Freunden - widerfährt und warum sie eine wichtige Aufgabe erfüllen muss, könnt ihr in "Nic Blake - die Prophezeiung der leuchtenden Welt" erfahren.

Ihr mögt gern rästeln und euch gefallen spannende Abenteuer? Dann ist das Buch "Die geheime Drachenschule - Geheim!" etwas für Euch, denn hier könnt ihr selber direkt mitmachen und kniffelige Rätsel lösen - unsere Testleser verraten Euch, wie ihnen das Buch gefallen hat!

Außerdem stellen wir Euch noch das Vorlesebuch "Monster, Monster, fast umsonster" vor, allerdings sind diese Monster weder gefährlich noch angsteinflößend, sondern ganz liebevolle Weggefährten.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm im Juni!

