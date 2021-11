Das Totenschiff

Bill, ein amerikanischer Seemann, ist einer der Verlorenen, die von einem Land ins andere abgeschoben werden. Keine Papiere, keine Rechte, keine Heimat. Ein dummer Zufall, ein Mädchen in irgendeinem Hafen im alten Europa, eine durchbummelte Nacht: Das Schiff dampfte ab, mit den Papieren, die in den Augen der Behörden allein die menschliche Existenz ermöglichen. Die letzte Station von Bill ist ein verrosteter Pott irgendwo auf See, im Sturm. Weltberühmt wurde B. Traven mit seinem später auch verfilmten Roman "Das Totenschiff" (1926). Um das Leben des sozialengagierten Schriftstellers ranken sich bis heute Legenden.

Besetzung Mit Peter Mosbacher, Willy Schweissguth, Marianne Wischmann, Carl Voscherau, Hermann Schomberg u.v.a.



Komposition: Winfried Zillig.

Regie: Ludwig Cremer.

Produktion: NWDR Hamburg 1946.

Redaktion: Michael Becker.

Weitere Informationen B. Traven B. Traven wird im Hörspiel von Frédéric Sonntag zum Symbol eines Freiheit und Unabhängigkeit suchenden intellektuellen Anonymus des 20. Jahrhunderts. mehr

Weitere Informationen Hörspiele Egal ob Krimi oder Komödie, Audioexperiment oder eine bewegende Story – hier finden Sie ein passendes Hörspiel für Ihre Stimmung. mehr NDR Radiokunst Das Hörspiel- und Feature-Angebot des Norddeutschen Rundfunks. mehr