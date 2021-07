Geliebtes, gehasstes Bayreuth - Gedankenausflug zum Grünen Hügel Stand: 24.07.2021 13:05 Uhr Warum nur gilt dieser Ort noch immer als Walhalla der Opernwelt? Die "Tagesspiegel"-Kulturautorin Christiane Peitz lädt zum Gedankenausflug ins geliebte, gehasste Bayreuth, pünktlich zum Start der Festspielsaison. Beitrag anhören 11 Min

Der erste Ton ist immer schon da. Wenn aus dem mystischen Abgrund des Orchestergrabens im Bayreuther Festspielhaus das höllentiefe Es der Kontrabässe ans Ohr dringt, wenn es sich im "Rheingold"-Vorspiel mit Fagotten und Hörnern zum halluzinogenen Akkord aufbaut und einem über 100 Takte lang in die Eingeweide kriecht, ist es um einen geschehen. Wagner, die Festspiele, im Kern ist es ein musikalisches Urerlebnis. Da beginnt keine Oper, da erklingt das Rumoren der Welt. Naturton und Götterdämmerung, Ursprung und Apokalypse, Gier und Begierde, lodernde Erotik, Tristan’scher Liebeswahn: das Unbewusste, das Freud‘sche Es - man fühlt sich ertappt.

Wagner hat es so gewollt

Richard Wagner hat das gewollt. Er hat den Orchestergraben tiefer gelegt, damit der Klang sich in der Höhle unter der Bühne zusammenbrauen kann, um durch einen schmalen Spalt gebündelt emporzusteigen und sich über die in Klappsitzreihen zusammengepferchte Festspielgemeinde zu ergießen. Er wollte den Saal besonders dunkel, wollte die Hypnose, die Überwältigung. Verklärung statt Aufklärung: Vielleicht pilgert alle Welt deshalb jeden Sommer zur Wagner-Weihestätte in der oberfränkischen Kleinstadt Bayreuth, um sich dem hinzugeben.

Publikum gerät regelmäßig außer Rand und Band

Seien wir ehrlich: Die eher bescheidene Celebrity-Ausbeute samt Kanzlerin und Bayerns Ministerpräsident kann es nicht sein. Auch nicht das akustisch grandiose, architektonisch aber bescheidene Festspielhaus, diese urdemokratische Scheune aus Ziegeln und Holz ohne mondäne Foyers und Klimaanlage, weshalb sie sich an Sonnentagen gerne in einen Glutofen verwandelt. Schwächeanfälle sind an der Tagesordnung, ebenso das Wassertreten in den Pausen, mit gerafften Roben im Kneipp-Becken hinter dem oberen Parkplatz. Auch an den Inszenierungen liegt es kaum, trotz Chéreaus Jahrhundert-"Ring" und den erst umstrittenen, dann gefeierten Aufführungen von Heiner Müller, Hans Neuenfels oder Christoph Schlingensief. Auch anderswo gibt es großartige Wagner-Interpretationen, Wagner-Sänger, Wagner-Dirigenten. Trotzdem gerät der Saal am Ende zuverlässig außer Rand und Band. Wildes Trampeln auf den Parkettdielen, Bravo- und Buh-Gefechte, das entfesselte Publikum in Bayreuth ist ebenfalls legendär.

Was ist hier eigentlich los?

Spätestens da fragt man sich: Was ist hier eigentlich los in dieser verschlafenen Provinzstadt mit ihren beschaulichen Barockanlagen und schlechter Bahn-Anbindung, wenn sie von den Festspielen heimgesucht wird, jedes Jahr pünktlich vom 25. Juli bis zum 28. August? Der wie in Stein gemeißelte Termin geht übrigens auf den Prinzipal und Komponisten-Enkel Wolfgang Wagner zurück. Am 30. August hatte er Geburtstag, bis dahin wollte der langjährige Festivalleiter den Stress hinter sich haben.

Ein heillos zerstrittener Familienclan

Was also soll diese Familiendynastie, jetzt mit Urenkelin Katharina Wagner als Hügel-Chefin, dieser Clan, der leider weniger zur Volksbelustigung taugt als etwa die Royals in England, obwohl er heillos zerstritten ist? Übrigens fand sich das dynastische Prinzip Jahrzehnte lang überall auf dem Grünen Hügel. Auch die Garderobieren, der von Katharina Wagner abgeschaffte Opernglasverleih und die Toilettenpacht konnten auf langjährige Familientraditionen zurückblicken. Der ganze Hügel, eine Erbengemeinschaft.

Folgenlose Skandale und No-Shows

Warum diese Beharrungskräfte, dank derer bis zum heutigen Tag ausschließlich Wagners zehn letzte Werke hier aufgeführt werden dürfen? Warum bleiben all die Skandale und No-Shows folgenlos? Die Regie-Absagen von Lars von Trier, Wim Wenders und Jonathan Meese, oder die Aufregung um einen Hakenkreuz-tätowierten Bariton und die kurzfristige "Parsifal"-Absage des Stardirigenten Andris Nelsons? Und zuletzt das Rätselraten über den nicht verlängerten Vertrag von Musikdirektor Christian Thielemann?

Reform der Wagner-Stiftung überfällig

Die Liste ist lang. Intransparenz, Männer-Dominanz, vormodernes Ticketing, das Schneckentempo der Festspielhaus-Sanierung und schlechte Probenbedingungen. Regisseurin Tatjana Gürbaca soll deshalb zuletzt das Handtuch geworfen haben. Dabei wäre sie die erste Frau mit Bayreuther Inszenierungs-Erlaubnis gewesen, die nicht mit dem Komponisten verwandt ist. Ganz zu schweigen von der überfälligen Reform des komplizierten Bund-Länder-Kommunen-Familien-Konstrukts der Wagner-Stiftung. Angemahnt von Kulturstaatministerin Monika Grütters, hat Katharina Wagner nun eine Arbeitsgruppe für eine erneuerte Satzung versprochen. Woraufhin ihre Kusine Daphne lapidar bemerkte, die Arbeitsgruppe existiere seit 2007, sie habe seitdem nur nicht mehr getagt. Typisch Bayreuth.

