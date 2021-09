Gedanken zur Zeit: Wie blickt Frankreich auf Deutschland? Stand: 03.09.2021 19:55 Uhr Die deutsch-französische Freundschaft gilt als Herzstück Europas. Doch das Pandemiejahr 2020 mit seinen Grenzschließungen hat die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Beitrag anhören 11 Min

von Sabine Wachs

"Mehrere Personen haben von Problemen an der deutsch-französischen Grenze in Petite-Rosselle berichtet", lese ich auf Facebook und traue meinen Augen nicht. Der Post, verfasst Anfang August 2021, ist der Zeugenaufruf eines französischen Abgeordneten der Region Moselle, die direkt ans Saarland grenzt. "Die deutsche Polizei", steht dort weiter, "habe Grenzgänger, die zur Arbeit oder zum Einkaufen nach Deutschland wollten, blockiert, einige müssten sogar Strafe zahlen. Wir benötigen so schnell wie möglich schriftliche Zeugenaussagen oder Fotos von den Bußgeldern, um die Probleme zu melden."

Was ist da schon wieder los, frage ich mich. Die Grenzen sind doch wieder offen. Wir sind doch schon wieder weiter als im März 2020, als Deutschland ohne Absprache mit seinen Nachbarn Schlagbäume runtergelassen hat. Seit Monaten gibt es bei der Einreise nach Deutschland Ausnahmeregeln für Grenzgänger. 24 Stunden dürfen sich Französinnen und Franzosen ohne Test- oder Impfnachweis im Saarland aufhalten. Nur wissen das die Bundespolizisten, die aus Hessen an die deutsch-französische Grenze beordert wurden, leider nicht. Und die Emotionen auf französischer Seite kochen wieder hoch.

Die Pandemie hat den Blick auf die Deutschen völlig verändert

Ich scrolle mich durch mehr als 300 Kommentare auf Facebook. Fast ausschließlich wütende und geschockte Reaktionen, hauptsächlich von Menschen, die auf der französischen Seite der Grenze leben.

"Die können kommen und die Wasserregale in unseren Supermärkten plündern. Solange die für Plastikflaschen kein Pfand zahlen müssen, haben die auch keine Angst, sich anzustecken, aber wehe wir kommen rüber. Das ist was ganz anderes."

Das ist noch einer der harmloseren Wutausbrüche und trotzdem fasst er die Stimmungslage vieler Französinnen und Franzosen im Grenzgebiet gut zusammen: Die hyper-korrekten Deutschen, die Besserwisser, diejenigen, die die Pandemie eigentlich im Griff hätten, gäbe es da nicht das Corona-verseuchte Nachbarland.

Das klingt extrem hart. Und das ist es auch. Der Blick vieler Menschen in der französischen Grenzregion auf die deutschen Nachbarn hat sich durch die Pandemie völlig verändert. Besonders traurig macht mich das "die" und "wir", diese Abgrenzung, die es auf einmal wieder gibt - und zwar von beiden Seiten. Lange Zeit war da nämlich nur ein "wir" - "wir" in der Grenzregion, einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, vor allem aber einem gemeinsamen Lebensraum.

Deutsche Gründlichkeit: der Inbegriff der deutschen Machtdemonstration

Ich bin genau dort aufgewachsen. In Saarbrücken, einer Stadt, die direkt an Frankreich grenzt, in einer Stadt, in der man fast genauso viel Französisch hört wie Deutsch. In einer Region, in der Französinnen und Franzosen keine Ausländer, sondern Mitbürger sind.

Und der Blick der Grenzfranzosen auf die Grenzdeutschen war, zumindest seit ich denken kann, meist wohlwollend: eine gelebte Nachbarschaft, respektvoll und anerkennend. Mit Corona hat sie einen Knacks bekommen. Pendler fürchteten um ihre Arbeitsplätze, lange Staus sorgten für Unmut an den Grenzübergängen, Französinnen und Franzosen, die zum Beispiel nach der Arbeit im Saarbrücker Krankenhaus noch eben schnell einkaufen gingen - sie hatten ja einen gültigen Passierschein -, wurden auf dem Supermarktparkplatz beschimpft: "dreckiger Franzose", "Virenschleuder". Das überwunden geglaubte Misstrauen gegenüber den Deutschen kam mit Wucht zurück.

Während der Hochphase der Pandemie von März bis Mitte Juni 2020 waren die Grenzen geschlossen. Erst nach Wochen und großem Engagement regionaler Politiker von beiden Seiten der Grenze konnte eine Ausnahmeregelung für Grenzgänger durchgesetzt werden. Besser hat es das aber kaum gemacht. Straßensperren wurden an den Grenzen aufgebaut. Ohne triftigen Grund - und der Familienbesuch fiel nicht darunter - galt: überqueren verboten. Nur wenige Grenzübergänge waren offen, kontrolliert zuerst einmal nur von der deutschen Polizei. Auf einmal standen die wieder da, an der Grenze, erzählte mir eine Französin. Deutsche Polizisten. Ein Auge zudrücken und die Leute pragmatisch über die Grenze lassen? Fehlanzeige: Man habe Vorschriften und an die werde sich strikt gehalten. Deutsch korrekt, Gründlichkeit par excellence. Während meiner gesamten Schulzeit an einer deutsch-französischen Schule, mit französischen Lehrerinnen und Schülern, galt die "deutsche Gründlichkeit" immer eher als Plus denn als negative Eigenschaft. Zum Beispiel, als die Polizei direkt vor unserer Schule eine Halteverbotszone einrichtete. Eltern, aus Frankreich und aus Deutschland, blockierten nämlich nach Schulschluss regelmäßig die Straße, damit ihre Kinder bloß keinen Meter zu viel laufen mussten, um ins Auto zu steigen. Gefährliches Chaos, für uns Schüler und für andere Autofahrer. Also griff die Polizei durch, verteilte Strafzettel. Deutsche Gründlichkeit, die gut ankam. Nun ist sie für viele Menschen im französischen Grenzgebiet wieder der Inbegriff der deutschen Machtdemonstration und ein klares "Ihr seid bei uns nicht willkommen".

