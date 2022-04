Wie können Moscheen in Deutschland ökologischer werden? Stand: 22.04.2022 10:00 Uhr Baraa Abu El-Khair träumt von einer "Grünen Moschee". Der Wirtschaftsingenieur engagiert sich in der muslimischen Umweltschutzorganisation NourEnergy. Er hat eine Handreichung veröffentlicht, wie Moscheen in Deutschland ökologischer werden können.

von Michael Hollenbach

Ganz aktuell in der Fastenzeit des Ramadan, der am 1. Mai endet, könne man auf Zero-Waste-Iftar setzen, sagt Baraa Abu El-Khair: "Da hat man sich auf die Fahnen geschrieben, das Fastenbrechen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Möglichst wenig Plastik, vegetarisch kochen, etc." Doch das Engagement lässt noch zu wünschen übrig. Gerade mal 20 der knapp 3.000 Moscheegemeinden in Deutschland machen in diesem Jahr mit beim plastikfreien Fastenbrechen. Und auch viele Imame könnten durchaus ökologischer predigen, findet Abu El-Khair: "Hier muss es gelingen, das Thema auf die Freitagskanzel zu bringen, dass der Imam das Thema präsenter kommuniziert. Dann ist definitiv eine große Chance da, dass daraus eine Eigendynamik in der Moscheegemeinde entsteht."

Schon Mohammed hat gepredigt, der Mensch solle die Ressourcen schonen

Die muslimischen Geistlichen könnten sich in Öko-Predigten durchaus auf den Propheten und den Koran berufen, betont Asmaa El Maaroufi. Sie ist Wissenschaftlerin am Zentrum für Islamische Theologie in Münster. Schon Mohammed habe gepredigt, der Mensch solle die Ressourcen schonen und beispielsweise kein Wasser verschwenden: "Dazu gehört unter anderem die Verantwortung des Menschen auf Erden, die keine anthropozentrische sein soll und damit keine, die den Menschen in den Fokus des Denkens rückt, sondern eine, die das Mit-Sein in jeglicher Hinsicht möchte. Ein koranischer Gedanke, der appelliert, dass jegliches Sein berücksichtigt werden soll. Und das ist ein Zugang, der es verbieten würde, lediglich den Menschen und seine Interessen zu berücksichtigen, sondern dazu auffordert, dass alles Lebende seinen Platz im Kosmos hat."

Bis heute seien die Quellen der Religionen oft falsch interpretiert worden. Das gelte für das Christentum wie für den Islam. Religiöses Engagement in Sachen Umweltschutz beruft sich oft auch auf die "Bewahrung der Schöpfung". Ein Begriff, den Asmaa El Maaroufi ablehnt: "Weil er suggeriert, dass man lediglich den Jetzt-Zustand beibehalten müsste und dann wäre alles gut. Das hat was Romantisierendes. Aber das verkennt, dass bereits Dinge nicht mehr bewahrt werden können, dass sie bereits nicht mehr existieren. Denken wir an das Thema Artenvielfalt und Artenverlust. Hier müsste man radikaler formulieren, womit wir aktuell konfrontiert sind."

Cambridge-Moschee: "Die Vorzeige-Moschee in Europa"

Asmaa El Maaroufi und Baraa Abu El-Khair engagieren sich in ihrer Religion in Sachen Umweltschutz. Bei den Kontakten mit zahlreichen Moscheegemeinden hat Abu El-Khair festgestellt, dass das ökologische Engagement oft vom Alter abhängt: "Je jünger der Vorstand, desto sensibler und desto einfacher kann man Maßnahmen umsetzen."

Mittlerweile gibt es auch in Deutschland einige Gemeinden, die zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Moscheedach haben. Bei seiner Untersuchung, wie weit Moscheegemeinden in Sachen Umweltschutz sind, hat Baraa Abu El-Khair auch britische Gemeinden mit in den Blick genommen. Quasi den grünen Goldstandard präsentiert eine Moschee in Cambridge: "Das ist die Vorzeige-Moschee in Europa. Sie wird auch Eco-Mosque genannt, weil sie sämtliche Maßnahmen umgesetzt hat: von technischen Maßnahmen wie Solaranlage, Regenwasseranlage, Heizen mit Solarthermie, nachhaltiger Bau aus Holz. In den Waschräumen hat man Sensorik eingebaut, um energieeffizient zu sein, und man hat eine Öko-Café. Aber das ist die Ausnahme."

Noch. Der Traum von jungen öko-engagierten Muslimen: Cambridge ist überall. Sie hoffen, dass es in Zukunft Öko-Moscheen auch in allen deutschen Großstädten gibt.

