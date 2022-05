Layla l-miraj: Mohammeds Himmelsreise Stand: 27.05.2022 08:00 Uhr Die Christen haben gerade den Himmelfahrtstag gefeiert. Auch im Islam ist die Himmelsreise ein Thema: Von der Layla l-miraj ist der Prophet Mohammed mit Botschaften und Regeln zurückkehrt. Beitrag anhören 5 Min

von Kadriye Acar

Layla l-miraj - die Himmelsreise des Propheten Mohammed - regt bis heute die Fantasie der Gläubigen an. Wie bei vielen anderen Ereignissen deutet der Koran auch hier eher an, ist wenig konkret und überlässt dem Gläubigen die Interpretation. So heißt es in Sure 17 - die "die Nachtreise" heißt - im Vers eins lediglich:

Gepriesen sei, der seinen Knecht nachts reisen ließ

von der heiligen Anbetungsstatt zur fernsten, um die herum wir Segen spendeten, um ihm von unseren Zeichen einige zu zeigen.



Koran, Sure 17, Vers 1

Verschiedene Versionen der Himmelsreise

Professor Amir Dziri vom Schweizer Zentrum für Islam und Gesellschaft weiß um die verschiedenen Versionen, die es in der islamischen Welt gibt:

"Das, was man als Konsens verstehen kann, ist, dass diese Geschichte sich unterteilt in eine Nachtreise, während derer der Prophet Mohammed vom Engel Gabriel von Mekka nach Jerusalem geführt wird, und dann dort, wo heute der Felsendom steht, den Aufstieg in Richtung Himmel vollzogen hat. Es ist zweiteilig, einmal die Nachtreise nach Jerusalem und dann von dort der Aufstieg durch die sieben Himmel bis zur Gegenwart Gottes."

Wann wird die Himmelsreise gefeiert? Musliminnen und Muslime feiern die Nacht der Himmelsreise ihres Propheten Mohammed am 27. Radschab. Der Radschab ist der siebte von zwölf Monaten des islamischen Kalenders. 2022 fiel der Feiertag auf den 27. Februar. Viele Muslime fasten rund die Nacht der Himmelsreise.

Erzengel Gabriel stellt Mohammed auf die Probe

Konkretisiert wird die Himmelsreise Mohammeds in den sogenannten Hadithen, den Aussprüchen des Propheten. Hier finden sich auch Erzählungen, dass die Reise von Mekka nach Jerusalem auf einem pferdähnlichen Tier mit Namen Burak stattfand, und dass der Prophet vor der Reise vom Erzengel Gabriel auf die Probe gestellt wurde. Imam Kaan Baki erläutert:

"Bevor Mohammed die Himmelsreise antritt, bietet ihm der Erzengel Gabriel zwei Getränke an: Eines davon ist mit Milch und eines Wein. Er wählt die Milch. Das ist ein Zeichen, quasi wie ein Ticket, dass er diese Himmelsfahrt jetzt antreten kann. Denn er hat das Richtige gewählt, er hat damit quasi die Werkseinstellung, die Essenz der Menschheit gewählt und damit fängt der Prophet an, in den Himmel zu steigen. Dabei kommt er an verschiedenen Stationen vorbei und sieht dort auch verschiedene Propheten, mit denen er in Kontakt tritt. Wie zum Beispiel den Propheten Abraham oder die Propheten Adam, Jesus und Moses. Mit diesen Propheten hat er ein Gespräch und geht durch diese Stufen, als ob er durch die Geschichte zum Ursprung, also zu Gott geht."

Fünfmaliges Gebet geht auf Himmelsreise zurück

Amir Dziri betont die Bedeutung der Himmelfahrt Mohammeds hinsichtlich der Gebetspraxis: "Vielleicht die essentiellste Aussage in theologischer Hinsicht ist die Verkündigung des fünfmaligen Gebets, das den Muslimen nach wie vor auferlegt ist. Das ist im Koran beschrieben, aber erst durch die Himmelfahrt des Propheten wird es so konkretisiert, dass wir die heutige Praxis so gestalten, wie wir sie gestalten."

Anders als im Christentum, in dem mit der Himmelfahrt Christi die endgültige Heimkehr des Gottessohnes zum Vater gefeiert wird, ist die Himmelfahrt Mohammeds im Islam eine vorübergehende Reise des Propheten zu Gott, von der er den Gläubigen Botschaften und Regeln mitbringt.

Gläubige beten, fasten und bemühen sich um guten Taten

Gläubige Musliminnen und Muslime fasten an diesem Tag oder bemühen sich um gute Taten. Wie zum Beispiel die Pädagogin Halide Özkurt:

"Es ist spannend und mysteriös zugleich zu wissen, was unser Prophet Mohammed in dieser Nacht erlebt hat", findet Özkurt und berichtet: "Ich mache sehr viele Gebete, ich faste an diesem Tag und lese besondere Suren aus dem Koran bezüglich dieser Nacht. Vor der Corona-Zeit bin ich auch in die Moschee gegangen, um gemeinsam mit anderen Gläubigen in dieser Nacht zu beten."

Wie für viele Aussagen in der Bibel, so gilt auch für den Koran, dass viele Erzählungen im übertragenen Sinne zu verstehen seien. "Wenn wir heute darauf schauen, mit unserem heutigen Verstand, dann sagen viele Theologen, dass es eine Reise im übertragenen Sinne gewesen ist. Sie sind der Meinung, dass diese Reise nicht mit dem Leibe stattgefunden hat, sondern dass Gott sie mental stattfinden lassen hat", erklärt Imam Kaan Baki.

Damit verliert dieser Tag für die Gläubigen aber nicht seine besondere Bedeutung.

Weitere Informationen Freitagsforum Reportagen aus dem Alltag von Muslimen, Berichte über innermuslimische Debatten und Beiträge von Gastautoren zu aktuellen Themen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Freitagsforum | 27.05.2022 | 15:20 Uhr