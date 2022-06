Islam- und Muslimfeindlichkeit: Hamburger Beratungsstelle amira hilft Stand: 29.06.2022 20:15 Uhr Ob Diskriminierung bei der Arbeit, Hetze im Internet oder Angriffe auf Moscheen - auch im Norden sind Islam- und Muslimfeindlichkeit weit verbreitet. Hilfe bietet zum Beispiel die Antidiskrimierungsberatung amira in Hamburg.

von Ita Niehaus

Zainab Lantan hat gut zu tun. Sie arbeitet bereits seit einigen Jahren bei amira in Hamburg, einer unabhängigen Anlaufstelle für alle, die Anfeindungen oder Benachteiligungen aufgrund einer zugeschriebenen Herkunft und Religion nicht länger hinnehmen möchten.

Die engagierte 35-jährige schwarze Deutsche ist selbst Muslimin und hat auch schon Alltagsrassismus erfahren - vor allem wegen ihrer Hautfarbe. Jeder vierte Ratsuchende habe, so Zainab Lantan, irgendeine Form von antimuslimischem Rassismus erlebt: bei der Arbeit, bei der Wohnungssuche, auf der Straße oder in der Schule, sagt Lantan: "Wir versuchen immer, eine Situation, einen Vorfall von dem Standpunkt der Betroffenen zu verstehen und von dort dann weiter zu arbeiten."

Beratungsstelle amira moderiert Gespräche oder vermittelt Anwälte

Das kostenlose Angebot hat sich inzwischen in der Hamburger muslimischen Community herumgesprochen. Und dennoch: Es fällt vielen immer noch schwer, sich an amira zu wenden, sagt die Antidiskriminierungsberaterin, weil sie etwa keinen Ärger wollen oder unsicher sind, ob sie tatsächlich benachteiligt wurden. "Normalerweise ist es dann, wenn es zu einem Punkt kommt, wo sie denken, ich kann jetzt nicht allein weitergehen. Oft ist es tatsächlich einfacher, mit einer Situation umzugehen, wenn es immer noch die Möglichkeit gibt, einen Ort auszusuchen, um mit jemanden darüber zu sprechen und eine Strategie zu entwickeln," erzählt Zainab Lantan.

Sie und ihre Kolleginnen begleiten und moderieren Vermittlungsgespräche oder Beschwerden. Sie bieten Empowermentworkshops an, informieren über Ansprüche und Rechte und manchmal ziehen sie auf Wunsch auch Anwälte hinzu.

Gespräche sind Kernbestandteil der amira-Arbeit

Auch Maria suchte Hilfe bei Zainab Lantan. Die Medizinstudentin ist vorsichtig gegenüber den Medien. Ihren vollständigen Namen möchte Maria lieber nicht nennen. Jahrelang hatte die Taekwondo-Kämpferin regelmäßig in einem Fitnessstudio trainiert, bis sie dort vor gut zwei Jahren mit einem Nike-Kopftuch für Sportlerinnen auftauchte. Das sei gegen die Hausordnung, hieß es. Maria beschloss, gegen die Entscheidung des Fitnessstudios zu klagen: "Das Ziel für mich war, dass ich und jede Frau mit Kopftuch da trainieren kann."

Zainab Lantan vermittelte Maria den Kontakt zu einer Anwältin, um gemeinsam vor Gericht zu ziehen. Als Opfer hat sich Maria dabei nie gesehen: "Weil wir die Ressourcen haben, uns zu wehren. Opfer im klassischen Sinne, das sind ja Leute, die sich nicht wehren können. Vielleicht waren meine Eltern hier damals Opfer, aber wir haben ja zum Glück diese Beratungsstellen, die es damals nicht gab. Deswegen empfinde ich das auch gar nicht so." Zainab Lantan fügt hinzu: "Ziel unserer Arbeit ist: Wir wollen, dass Leute sich am Ende empowered fühlen und wissen, ja, ich habe tatsächlich auch Macht meine Situation zu ändern. Und dadurch sind Gespräche ein Kernbestandteil unserer Arbeit."

Bewusstsein, mehr Sensibilisierung und Bildung schaffen

Die Klage gegen das Fitnessstudio war erfolgreich. Es gelang, einen Vergleich auszuhandeln. Maria trainiert nun wieder dort - mit ihrem Nike-Kopftuch. Die Beratung bei amira habe sie gestärkt, sagt sie: "Gerade dass man solche Personen um sich hat, die einem nicht nur professionell helfen, sondern tatsächlich auch persönlich immer wieder fragen und sichergehen, ob man noch genug Kraft hat. Und wenn nicht, dass es da auch Ressourcen gibt, wo man helfen kann."

Ein Beispiel, das auch Zainab Lantan darin bestärkt, sich weiter gegen antimuslimischen Rassismus zu engagieren. Was ihr für die Zukunft besonders wichtig ist? Die Betroffenen noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Muslimische Menschen sind die besten Expert*innen darüber, was sie brauchen - deswegen sollte man auf jeden Fall mehr von diesen Stimmen hören. Und auch mehr Bewusstsein schaffen, dass Leute mehr Sensibilisierung und Bildung darüber haben.

