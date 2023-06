Antisemitismus: "Viele bemerken ihre Hetze nicht mehr!"

Es gibt einige Initiativen, die sich gegen Antisemitismus engagieren, wie etwa Schule ohne Rassismus oder die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Am 9. Mai veranstaltet die Bremer Antidiskriminierungsstelle ADA gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Bremen einen Fachtag zu Antisemitismusin Deutschland.

Seit kurzem gibt es eine neue Internetseite mit Informationen über das Judentum, um Lehrer an Schulen zu unterstützen. Initiatoren sind der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Kultusministerkonferenz. In der Publikationsreihe "Bausteine" der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus erschien 2017 „Antisemitismus und Migration“. Der Islamwissenschaftler Michael Kiefer erklärt darin, wie der pädagogische Umgang mit islamisierten Antisemitismus gelingen kann.