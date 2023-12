Lesung: "Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy" Stand: 28.12.2023 16:48 Uhr Laurence Sternes "Tristram Shandy" ist eines der kuriosesten und genialsten Bücher der Weltliteratur. In Am Abend vorgelesen liest Werner Finck daraus vor.

"Tristram Shandy" ist eines der kuriosesten und genialsten Bücher der Weltliteratur. Es erschien in London in neun Bänden zwischen 1759 und 1767, schon 1769 gab es eine erste Übersetzung auf Deutsch. Goethe nannte seinen Autor, Laurence Sterne, "den schönsten Geist, der je gewirkt hat". Es ist ein Roman kühnster Erzähltechnik, reich an Abschweifungen, Verschachtelungen und Einschüben, ein Spiel mit der Romanform und ein Verwirrspiel mit dem Leser, wie es so einfallsreich nie wieder ersonnen wurde. Die Aufnahme mit dem 1978 verstorbenen Kabarettisten Werner Finck entstand im Winter 1961/62.

Zu hören sind die Lesungen vom 1. bis zum 31. Januar jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/23 1. Januar 22:00 Uhr 2/23 2. Januar 22:00 Uhr 3/23 3. Januar 22:00 Uhr 4/23 4. Januar 22:30 Uhr 5/23 5. Januar 22:30 Uhr 6/23 8. Januar 22:00 Uhr 7/23 9. Januar 22:00 Uhr 8/23 10. Januar 22:00 Uhr 9/23 11. Januar 22:30 Uhr 10/23 12. Januar 22:30 Uhr 11/23 15. Januar 22:00 Uhr 12/23 16. Januar 22:00 Uhr 13/23 17. Januar 22:00 Uhr 14/23 18. Januar 22:30 Uhr 15/23 19. Januar 22:30 Uhr 16/23 22. Januar 22:00 Uhr 17/23 23. Januar 22:00 Uhr 18/23 24. Januar 22:00 Uhr 19/23 25. Januar 22:30 Uhr 20/23 26. Januar 22:30 Uhr 21/23 29. Januar 22:00 Uhr 22/23 30. Januar 22:00 Uhr 23/23 31. Januar 22:00 Uhr

