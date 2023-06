Stand: 20.06.2023 15:04 Uhr Lesung: Gedichte und Prosa von Wilhelm Busch

Hans Clarin trägt die Erzählung "Der Schmetterling" vor. Eingerahmt wird sie von einer Auswahl aus Wilhelm Buschs lyrischem Werk, die Siegfried W. Kernen vorliest.

"Wer etwas erfahren will vom Geist des deutschen Bürgertums in der Bismarckzeit, der kann es in den Busch-Alben besser als in manchen gesellschaftswissenschaftlichen Traktaten", schrieb der Historiker Golo Mann über den Dichter, Zeichner und Maler Wilhelm Busch. Noch heute wird kein anderer Autor so häufig zitiert wie er; seine lapidaren Reime, seine Weisheitssprüche und Sentenzen sind Gemeingut, wie auch seine hintergründige Prosa.

Zu hören sind die Lesungen vom 26. bis zum 30. Juni jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Sprecher: Datum: Uhrzeit: Lyrik von Wilhelm Busch Siegfried W. Kernen 26. Juni 2023 22:00 Uhr Der Schmetterling - Teil 1/3 Hans Clarin 27. Juni 2023 22:00 Uhr Der Schmetterling - Teil 2/3 Hans Clarin 28. Juni 2023 22:00 Uhr Der Schmetterling - Teil 3/3 Hans Clarin 29. Juni 2023 22:00 Uhr Lyrik von Wilhelm Busch Siegfried W. Kernen 30. Juni 2023 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 26.06.2023 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher