Lesung "Deutscher Dichter und Jude": Schriften von Heinrich Heine Stand: 20.11.2023 16:08 Uhr Hans Paetsch, Rudolf Jürgen Bartsch, Ernst-August Schepmann, Klaus Nägelen, Wolfgang Büttner und Heiner Schmidt lesen aus dem Werk von Heinrich Heine.

Heinrich Heine ist einer der berühmtesten Dichter der Deutschen und in der ganzen Welt, zugleich aber ein Dichter, dem schon zu Lebzeiten und dann in seiner Wirkungsgeschichte zwiespältig und oft auch feindselig begegnet wurde, der Dichter einer unglücklichen Liebe zu Deutschland, die keine unbefangene Gegenliebe fand. Heines "Buch der Lieder" ist das meistübersetzte und in aller Welt bekannteste deutsche Gedichtbuch, und sein Autor ist einer der meistgelesenen klassischen Dichter und Schriftsteller unserer Sprache, neben Schiller der meistzitierte, neben Goethe der einflussreichste.

Zu hören sind die Lesungen vom 21. November bis zum 8. Dezember jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Sprecher: Datum: Uhrzeit: Deutsche Zustände Hans Paetsch 21. November 22:00 Uhr Briefe aus Berlin (1/3) Rudolf Jürgen Bartsch 22. November 22:00 Uhr Briefe aus Berlin (2/3) Rudolf Jürgen Bartsch 23. November 22:00 Uhr Briefe aus Berlin (3/3) Rudolf Jürgen Bartsch 24. November 22:00 Uhr Ludwig Tieck Ernst-August Schepmann 27. November 22:00 Uhr Der Don Quijote des Cervantes Klaus Nägelen 28. November 22:00 Uhr Reise von München nach Genua (1/3) Ernst-August Schepmann 29. November 22:00 Uhr Reise von München nach Genua (2/3) Ernst-August Schepmann 30. November 22:00 Uhr Reise von München nach Genua (3/3) Ernst-August Schepmann 1. Dezember 22:00 Uhr Der Rabbi von Bacherach Wolfgang Büttner 4. Dezember 22:00 Uhr Deutschland - ein Wintermärchen (1/4) Heiner Schmidt 5. Dezember 22:00 Uhr Deutschland - ein Wintermärchen (2/4) Heiner Schmidt 6. Dezember 22:00 Uhr Deutschland - ein Wintermärchen (3/4) Heiner Schmidt 7. Dezember 22:00 Uhr Deutschland - ein Wintermärchen (4/4) Heiner Schmidt 8. Dezember 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 21.11.2023 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher