Lesung: "Aus dem Leben Gesine Cresspahls" von Uwe Johnson Stand: 31.01.2024 18:35 Uhr Zum 50. Todestag von Uwe Johnson liest Rolf Boysen einen Seitenstrang aus Johnsons monumentalem Werk "Jahrestage": die Lebensgeschichte von Heinrich Cresspahl, dem Vater der Erzählerin Gesine.

Gesine Cresspahl lebt mit ihrer elfjährigen Tochter Marie in New York. Ihr erzählt sie die Geschichte ihrer Eltern: Heinrich ist Ende der 20er-Jahre nach England emigriert, aus Enttäuschung über die Politik seiner Partei, der SPD. Doch seit der Geburt seiner Tochter Ende Januar 1933 lebt die Familie wieder in Mecklenburg. Eine deutsche Geschichte der Verstrickung wider Willen, eine Chronik des 20. Jahrhunderts.

Zu hören sind die Lesungen vom 5. bis zum 23. Februar jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 5. Februar 22:00 Uhr 2/15 6. Februar 22:00 Uhr 3/15 7. Februar 22:00 Uhr 4/15 8. Februar 22:30 Uhr 5/15 9. Februar 22:30 Uhr 6/15 12. Februar 22:00 Uhr 7/15 13. Februar 22:00 Uhr 8/15 14. Februar 22:00 Uhr 9/15 15. Februar 22:30 Uhr 10/15 16. Februar 22:30 Uhr 11/15 19. Februar 22:00 Uhr 12/15 20. Februar 22:00 Uhr 13/15 21. Februar 22:00 Uhr 14/15 22. Februar 22:30 Uhr 15/15 23. Februar 22:30 Uhr

