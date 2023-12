Hugo R. Bartels liest "Das Haidedorf" von Adalbert Stifter Stand: 19.12.2023 09:52 Uhr Die Erzählung "Das Haidedorf" stammt aus der Sammlung der "Studien" und ist 1840 erschienen, Adalbert Stifter war 35 Jahre alt. Hugo R. Bartels liest sie in drei Teilen in Am Abend vorgelesen.

In seiner Erzählung findet Adalbert Stifter erstmals zu seinem ganz eigenen gelassenen, detailgenauen und liebevollen Erzählton. Der Zusammenhang des Menschen mit der ihn umgebenden Landschaft steht von da an im Mittelpunkt seines Werks. "Das Haidedorf" trägt autobiografische Züge - im Hirtenjunge Felix, der aus seinem unscheinbaren Dorf in die Welt gezogen und zurückgekehrt ist, hat Stifter sich selbst gespiegelt.

Adalbert Stifters Lesung in Am Abend vorgelesen bis 29. Dezember 2024

Zu hören sind die Lesungen vom 27. bis zum 29. Dezember jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1 27. Dezember 22:30 Uhr 2 28. Dezember 22:30 Uhr 3 29. Dezember 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 27.12.2023 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher